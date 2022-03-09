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ВСУ 13 раз обстреляли семь населенных пунктов, сообщили в ЛНР

ВСУ 13 раз обстреляли семь населенных пунктов, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 09.03.2022

ВСУ 13 раз обстреляли семь населенных пунктов, сообщили в ЛНР

Украинские военные 13 раз обстреляли семь населенных пунктов в Луганской народной республике, повредив при это три дома в населенном пункте Кировск, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:02

2022-03-09T07:02

2022-03-09T07:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

луганск

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

владимир путин

россия

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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Украинские военные 13 раз обстреляли семь населенных пунктов в Луганской народной республике, повредив при это три дома в населенном пункте Кировск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, вооруженные силы рф