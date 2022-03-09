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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/obstrel-1777347509.html
Житель Мариуполя: обстрел из "Градов" в 2015 году мог быть провокацией ВСУ
Житель Мариуполя: обстрел из "Градов" в 2015 году мог быть провокацией ВСУ - РИА Новости, 09.03.2022
Житель Мариуполя: обстрел из "Градов" в 2015 году мог быть провокацией ВСУ
Обстрел одного из районов города Мариуполь из реактивных систем залпового огня "Град", который произошел в 2015 году, мог быть организован Украиной, а не ДНР,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:42
2022-03-09T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
днр
денис пушилин
ирина верещук
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 9 мар - РИА Новости. Обстрел одного из районов города Мариуполь из реактивных систем залпового огня "Град", который произошел в 2015 году, мог быть организован Украиной, а не ДНР, рассказал журналистам в среду житель города Валерий Фёдоров.Зимой 2015 года СМИ сообщили об обстреле города Мариуполь из РСЗО "Град". Власти Украины обвинили в случившемся Донецкую народную республику. В ДНР в свою очередь заявили, что это провокация, организованная Киевом с целью обвинения республики. В результате обстрела были погибшие и раненые среди населения Мариуполя.Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинские нацподразделения слабо контролируются из Киева, несколько сотен тысяч человек в Мариуполе остаются для них живым щитом, ситуация с эвакуацией сложная. Киев намеренно умалчивает информацию о гуманитарных коридорах в сторону России и ДНР, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Россия с 10.00 мск в среду объявила режим тишины и заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гуманитарные коридоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр, днр, денис пушилин, ирина верещук
18:42 09.03.2022
 
Житель Мариуполя: обстрел из "Градов" в 2015 году мог быть провокацией ВСУ

Житель Мариуполя: обстрел из РСЗО "Град" в 2015 году могла организовать Украина, а не ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОкраины Мариуполя, за который идут бои
Окраины Мариуполя, за который идут бои - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Окраины Мариуполя, за который идут бои
Читать ria.ru в
БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 9 мар - РИА Новости. Обстрел одного из районов города Мариуполь из реактивных систем залпового огня "Град", который произошел в 2015 году, мог быть организован Украиной, а не ДНР, рассказал журналистам в среду житель города Валерий Фёдоров.
Зимой 2015 года СМИ сообщили об обстреле города Мариуполь из РСЗО "Град". Власти Украины обвинили в случившемся Донецкую народную республику. В ДНР в свою очередь заявили, что это провокация, организованная Киевом с целью обвинения республики. В результате обстрела были погибшие и раненые среди населения Мариуполя.
"Когда была провокация на Восточном (район Мариуполя - ред.). Когда с двух сторон "Градами" обстреляли, типа это обстреляли ДНР. Они тоже отключили связь, воду. Когда отбомбились, поехали скорые, все скорые готовы были. Они заехали и начали снимать это всё на видео", - рассказал житель Мариуполя.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинские нацподразделения слабо контролируются из Киева, несколько сотен тысяч человек в Мариуполе остаются для них живым щитом, ситуация с эвакуацией сложная. Киев намеренно умалчивает информацию о гуманитарных коридорах в сторону России и ДНР, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
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Россия с 10.00 мск в среду объявила режим тишины и заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гуманитарные коридоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМариупольСитуация в ДНР и ЛНРДНРДенис ПушилинИрина Верещук
 
 
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