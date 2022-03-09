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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220309/neft-1777366283.html
Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель - РИА Новости, 09.03.2022
Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель
Мировые цены на нефть обваливаются на 12%, Brent торгуется на уровне 112 долларов за баррель, WTI опустился ниже 110 долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:52
2022-03-09T21:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть обваливаются на 12%, Brent торгуется на уровне 112 долларов за баррель, WTI опустился ниже 110 долларов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent обваливалась на 12,11%, до 112,52 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 11,68%, до 109,27 доллара.Давление на нефтяные котировки оказало заявление посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.Ралли на нефтяном рынке наблюдалось в связи с опасениями сокращения предложения в связи с введенными в отношении России санкций в энергетическом секторе. На прошлой неделе нефть подорожала примерно на 20% и 25% для марок Brent и WTI, теперь цены на нефть находятся на уровнях 2008 года.
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экономика, цены на нефть, brent
20:52 09.03.2022 (обновлено: 21:35 09.03.2022)
 
Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent упала более чем на 12 процентов, до 112 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть обваливаются на 12%, Brent торгуется на уровне 112 долларов за баррель, WTI опустился ниже 110 долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent обваливалась на 12,11%, до 112,52 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 11,68%, до 109,27 доллара.
Давление на нефтяные котировки оказало заявление посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.
Ралли на нефтяном рынке наблюдалось в связи с опасениями сокращения предложения в связи с введенными в отношении России санкций в энергетическом секторе. На прошлой неделе нефть подорожала примерно на 20% и 25% для марок Brent и WTI, теперь цены на нефть находятся на уровнях 2008 года.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 23:37
Вучич раскрыл план Сербии в случае запрета на импорт нефти из России
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrent
 
 
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