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Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель - РИА Новости, 09.03.2022
Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель
Мировые цены на нефть обваливаются на 12%, Brent торгуется на уровне 112 долларов за баррель, WTI опустился ниже 110 долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:52
2022-03-09T20:52
2022-03-09T21:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть обваливаются на 12%, Brent торгуется на уровне 112 долларов за баррель, WTI опустился ниже 110 долларов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent обваливалась на 12,11%, до 112,52 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 11,68%, до 109,27 доллара.Давление на нефтяные котировки оказало заявление посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.Ралли на нефтяном рынке наблюдалось в связи с опасениями сокращения предложения в связи с введенными в отношении России санкций в энергетическом секторе. На прошлой неделе нефть подорожала примерно на 20% и 25% для марок Brent и WTI, теперь цены на нефть находятся на уровнях 2008 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, brent
20:52 09.03.2022 (обновлено: 21:35 09.03.2022)
Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent упала более чем на 12 процентов, до 112 доллара за баррель