https://ria.ru/20220309/neft-1777366283.html

Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель - РИА Новости, 09.03.2022

Цена на нефть марки Brent упала до 112 долларов за баррель

Мировые цены на нефть обваливаются на 12%, Brent торгуется на уровне 112 долларов за баррель, WTI опустился ниже 110 долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:52

2022-03-09T20:52

2022-03-09T21:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

brent

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть обваливаются на 12%, Brent торгуется на уровне 112 долларов за баррель, WTI опустился ниже 110 долларов, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent обваливалась на 12,11%, до 112,52 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 11,68%, до 109,27 доллара.Давление на нефтяные котировки оказало заявление посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейбу о том, что страна выступает за расширение нефтедобычи и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.Ралли на нефтяном рынке наблюдалось в связи с опасениями сокращения предложения в связи с введенными в отношении России санкций в энергетическом секторе. На прошлой неделе нефть подорожала примерно на 20% и 25% для марок Brent и WTI, теперь цены на нефть находятся на уровнях 2008 года.

https://ria.ru/20220308/vuchich-1777198170.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, цены на нефть, brent