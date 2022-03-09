Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/neft-1777249900.html
Эксперт рассказал о последствиях запрета на импорт российской нефти в США
Эксперт рассказал о последствиях запрета на импорт российской нефти в США - РИА Новости, 09.03.2022
Эксперт рассказал о последствиях запрета на импорт российской нефти в США
Инфляция в США после ввода страной запрета на импорт российских нефти и нефтепродуктов ускорится, однако преувеличивать масштаб влияния нефтяного эмбарго на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:40
2022-03-09T11:40
экономика
сша
россия
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Инфляция в США после ввода страной запрета на импорт российских нефти и нефтепродуктов ускорится, однако преувеличивать масштаб влияния нефтяного эмбарго на показатель не стоит, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."Безусловно, это станет фактором роста инфляции (в США - ред.). Другое дело, что не стоит преувеличивать масштабы, все-таки речь не о процентах, а, я думаю, о десятых долях процента", - рассказал Белогорьев о влиянии решения США по российской нефти на инфляцию в стране.В то же время, отметил эксперт, на инфляцию в настоящий момент влияют не только нефть и нефтепродукты, резко дорожают и другие сырьевые товары: продовольствие и металлы. "Это такая глобальная проблема. Подорожание сырьевых товаров - довольно сильный фактор влияния на инфляцию во всем мире, в том числе в США. Но именно роль нефти не стоит сильно преувеличивать", - заключил он.В феврале Минтруда США сообщало, что потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%. Годовой показатель вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение декабря было рекордным с июня 1982 года. Данные за февраль пока не известны, они будут опубликованы 10 марта.Запрет США на импорт российской нефти будет поддерживать мировые цены на высоком уровне, считают эксперты. При этом глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 3 марта говорил, что рост цен на энергоносители в мире окажет негативное воздействие на американскую экономику, в том числе в виде повышенной инфляции на краткосрочную перспективу.
https://ria.ru/20220309/neft-1777209132.html
https://ria.ru/20220309/neft-1777218805.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, нефть
11:40 09.03.2022
 
Эксперт рассказал о последствиях запрета на импорт российской нефти в США

Эксперт ИЭФ Белогорьев: эмбарго на импорт российской нефти ускорит инфляцию в США

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Инфляция в США после ввода страной запрета на импорт российских нефти и нефтепродуктов ускорится, однако преувеличивать масштаб влияния нефтяного эмбарго на показатель не стоит, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Автозаправочная станция в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
04:08
В США предрекли "огромные потери" из-за антироссийской политики
"Безусловно, это станет фактором роста инфляции (в США - ред.). Другое дело, что не стоит преувеличивать масштабы, все-таки речь не о процентах, а, я думаю, о десятых долях процента", - рассказал Белогорьев о влиянии решения США по российской нефти на инфляцию в стране.
В то же время, отметил эксперт, на инфляцию в настоящий момент влияют не только нефть и нефтепродукты, резко дорожают и другие сырьевые товары: продовольствие и металлы. "Это такая глобальная проблема. Подорожание сырьевых товаров - довольно сильный фактор влияния на инфляцию во всем мире, в том числе в США. Но именно роль нефти не стоит сильно преувеличивать", - заключил он.
В феврале Минтруда США сообщало, что потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%. Годовой показатель вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение декабря было рекордным с июня 1982 года. Данные за февраль пока не известны, они будут опубликованы 10 марта.
Запрет США на импорт российской нефти будет поддерживать мировые цены на высоком уровне, считают эксперты. При этом глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 3 марта говорил, что рост цен на энергоносители в мире окажет негативное воздействие на американскую экономику, в том числе в виде повышенной инфляции на краткосрочную перспективу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:25
США попытаются развалить соглашение ОПЕК+, считает эксперт
 
ЭкономикаСШАРоссияНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала