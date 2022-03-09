https://ria.ru/20220309/neft-1777249900.html

Эксперт рассказал о последствиях запрета на импорт российской нефти в США

Эксперт рассказал о последствиях запрета на импорт российской нефти в США - РИА Новости, 09.03.2022

Эксперт рассказал о последствиях запрета на импорт российской нефти в США

Инфляция в США после ввода страной запрета на импорт российских нефти и нефтепродуктов ускорится, однако преувеличивать масштаб влияния нефтяного эмбарго на... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:40

2022-03-09T11:40

2022-03-09T11:40

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нефть

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Инфляция в США после ввода страной запрета на импорт российских нефти и нефтепродуктов ускорится, однако преувеличивать масштаб влияния нефтяного эмбарго на показатель не стоит, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."Безусловно, это станет фактором роста инфляции (в США - ред.). Другое дело, что не стоит преувеличивать масштабы, все-таки речь не о процентах, а, я думаю, о десятых долях процента", - рассказал Белогорьев о влиянии решения США по российской нефти на инфляцию в стране.В то же время, отметил эксперт, на инфляцию в настоящий момент влияют не только нефть и нефтепродукты, резко дорожают и другие сырьевые товары: продовольствие и металлы. "Это такая глобальная проблема. Подорожание сырьевых товаров - довольно сильный фактор влияния на инфляцию во всем мире, в том числе в США. Но именно роль нефти не стоит сильно преувеличивать", - заключил он.В феврале Минтруда США сообщало, что потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%. Годовой показатель вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение декабря было рекордным с июня 1982 года. Данные за февраль пока не известны, они будут опубликованы 10 марта.Запрет США на импорт российской нефти будет поддерживать мировые цены на высоком уровне, считают эксперты. При этом глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 3 марта говорил, что рост цен на энергоносители в мире окажет негативное воздействие на американскую экономику, в том числе в виде повышенной инфляции на краткосрочную перспективу.

https://ria.ru/20220309/neft-1777209132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, нефть