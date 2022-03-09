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Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали
Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали - РИА Новости, 09.03.2022
Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали
Мужчина, который в ходе конфликта едва не зарезал двух подростков на западе Москвы, арестован на два месяца, сообщает столичный главк СК России. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:58
2022-03-09T17:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина, который в ходе конфликта едва не зарезал двух подростков на западе Москвы, арестован на два месяца, сообщает столичный главк СК России.Ранее сообщалось, что вечером 7 марта возле остановки на улице Барвихинской мужчина в результате словесного конфликта ударил ножом двух несовершеннолетних. По данному факту было заведено дело о покушении на убийство.
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происшествия, москва
17:58 09.03.2022
 
Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали

Суд арестовал мужчину, ударившего ножом двух подростков на улице Барвихинской в Москве

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина, который в ходе конфликта едва не зарезал двух подростков на западе Москвы, арестован на два месяца, сообщает столичный главк СК России.
Ранее сообщалось, что вечером 7 марта возле остановки на улице Барвихинской мужчина в результате словесного конфликта ударил ножом двух несовершеннолетних. По данному факту было заведено дело о покушении на убийство.
"Кунцевским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 52-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
 
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