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Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали

Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали - РИА Новости, 09.03.2022

Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали

Мужчина, который в ходе конфликта едва не зарезал двух подростков на западе Москвы, арестован на два месяца, сообщает столичный главк СК России. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:58

2022-03-09T17:58

2022-03-09T17:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина, который в ходе конфликта едва не зарезал двух подростков на западе Москвы, арестован на два месяца, сообщает столичный главк СК России.Ранее сообщалось, что вечером 7 марта возле остановки на улице Барвихинской мужчина в результате словесного конфликта ударил ножом двух несовершеннолетних. По данному факту было заведено дело о покушении на убийство.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва