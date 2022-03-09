https://ria.ru/20220309/napadenie-1777339019.html
Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали
Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали - РИА Новости, 09.03.2022
Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали
Мужчина, который в ходе конфликта едва не зарезал двух подростков на западе Москвы, арестован на два месяца, сообщает столичный главк СК России. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:58
2022-03-09T17:58
2022-03-09T17:58
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мужчина, который в ходе конфликта едва не зарезал двух подростков на западе Москвы, арестован на два месяца, сообщает столичный главк СК России.Ранее сообщалось, что вечером 7 марта возле остановки на улице Барвихинской мужчина в результате словесного конфликта ударил ножом двух несовершеннолетних. По данному факту было заведено дело о покушении на убийство.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Мужчину, напавшего с ножом на подростков на западе Москвы, арестовали
Суд арестовал мужчину, ударившего ножом двух подростков на улице Барвихинской в Москве