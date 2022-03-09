00:50 09.03.2022 (обновлено: 03:18 09.03.2022)
На Украине показали "наемников из Азербайджана", готовых воевать с Россией
Украинские агентство УНИАН показало "наемников из Азербайджана", готовых воевать с Россией
Противотанковые конструкции в центре Киева. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские агентство УНИАН в Telegram-канале показало наемников, назвавших себя гражданами Азербайджана и заявивших, что они готовы воевать против РФ, при этом особо агрессивно и оскорбительно один из них высказался против главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Я гражданин Азербайджана, доброволец полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), благодарю Украину за оказанную возможность защищать свой дом и свою семью", — заявил один из наемников на видео.
Он также оскорбительно высказался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и выкрикнул лозунги в поддержку "Ичкерии"*.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.