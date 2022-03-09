https://ria.ru/20220309/naemniki-1777208144.html

На Украине показали "наемников из Азербайджана", готовых воевать с Россией

На Украине показали "наемников из Азербайджана", готовых воевать с Россией - РИА Новости, 09.03.2022

На Украине показали "наемников из Азербайджана", готовых воевать с Россией

Украинские агентство УНИАН в Telegram-канале показало наемников, назвавших себя гражданами Азербайджана и заявивших, что они готовы воевать против РФ, при этом... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:50

2022-03-09T00:50

2022-03-09T03:18

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

украина

азербайджан

москва

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские агентство УНИАН в Telegram-канале показало наемников, назвавших себя гражданами Азербайджана и заявивших, что они готовы воевать против РФ, при этом особо агрессивно и оскорбительно один из них высказался против главы Чечни Рамзана Кадырова.Он также оскорбительно высказался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и выкрикнул лозунги в поддержку "Ичкерии"*.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Террористическая организация, запрещенная в России.

россия

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, украина, азербайджан, москва