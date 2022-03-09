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Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50%
Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50% - РИА Новости, 10.03.2022
Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50%
Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы планируется завершить в июле, работы выполнены на 50%, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-09T18:21
2022-03-09T18:21
2022-03-10T17:46
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы планируется завершить в июле, работы выполнены на 50%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Летом завершим благоустройство Большого Лазенковского пруда в Ново-Переделкино. Работы выполнены на 50%", - говорится в сообщении.Отмечается, что менее чем за полгода специалисты очистили дно водоема площадью почти один гектар – всего извлекли более 20 тысяч кубических метров илового осадка и грунта. Средняя глубина водоема увеличилась почти вдвое – с 0,96 метра до 1,75 метра.Также специалисты укладывают водоупорный слой и монтируют конструкции берегоукрепления, береговую полосу формируют двумя типами крепления – вертикальными и откосными коробчатыми габионными конструкциями, заполненными гранитным камнем. Со временем они станут частью природного ландшафта."На завершающем этапе создадим зону биоплато площадью более 560 квадратных метров – высадим ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озёрный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Они предотвратят "цветение" воды, станут укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц. Завершить работы планируем в июле", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, благоустройство, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости
. Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы
планируется завершить в июле, работы выполнены на 50%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Летом завершим благоустройство Большого Лазенковского пруда в Ново-Переделкино. Работы выполнены на 50%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что менее чем за полгода специалисты очистили дно водоема площадью почти один гектар – всего извлекли более 20 тысяч кубических метров илового осадка и грунта. Средняя глубина водоема увеличилась почти вдвое – с 0,96 метра до 1,75 метра.
Также специалисты укладывают водоупорный слой и монтируют конструкции берегоукрепления, береговую полосу формируют двумя типами крепления – вертикальными и откосными коробчатыми габионными конструкциями, заполненными гранитным камнем. Со временем они станут частью природного ландшафта.
"На завершающем этапе создадим зону биоплато площадью более 560 квадратных метров – высадим ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озёрный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Они предотвратят "цветение" воды, станут укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц. Завершить работы планируем в июле", - говорится в сообщении.