https://ria.ru/20220309/moskva-1777527719.html

Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50%

Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50% - РИА Новости, 10.03.2022

Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50%

Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы планируется завершить в июле, работы выполнены на 50%, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-09T18:21

2022-03-09T18:21

2022-03-10T17:46

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы планируется завершить в июле, работы выполнены на 50%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Летом завершим благоустройство Большого Лазенковского пруда в Ново-Переделкино. Работы выполнены на 50%", - говорится в сообщении.Отмечается, что менее чем за полгода специалисты очистили дно водоема площадью почти один гектар – всего извлекли более 20 тысяч кубических метров илового осадка и грунта. Средняя глубина водоема увеличилась почти вдвое – с 0,96 метра до 1,75 метра.Также специалисты укладывают водоупорный слой и монтируют конструкции берегоукрепления, береговую полосу формируют двумя типами крепления – вертикальными и откосными коробчатыми габионными конструкциями, заполненными гранитным камнем. Со временем они станут частью природного ландшафта."На завершающем этапе создадим зону биоплато площадью более 560 квадратных метров – высадим ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озёрный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Они предотвратят "цветение" воды, станут укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц. Завершить работы планируем в июле", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220305/prud-1776663591.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, благоустройство, городское хозяйство москвы