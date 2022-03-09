Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220309/moskva-1777527719.html
Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50%
Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50% - РИА Новости, 10.03.2022
Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50%
Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы планируется завершить в июле, работы выполнены на 50%, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-09T18:21
2022-03-10T17:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
благоустройство
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753632740_59:0:1481:800_1920x0_80_0_0_7824ab0a4ec84cad3b45d06aa264bf95.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы планируется завершить в июле, работы выполнены на 50%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Летом завершим благоустройство Большого Лазенковского пруда в Ново-Переделкино. Работы выполнены на 50%", - говорится в сообщении.Отмечается, что менее чем за полгода специалисты очистили дно водоема площадью почти один гектар – всего извлекли более 20 тысяч кубических метров илового осадка и грунта. Средняя глубина водоема увеличилась почти вдвое – с 0,96 метра до 1,75 метра.Также специалисты укладывают водоупорный слой и монтируют конструкции берегоукрепления, береговую полосу формируют двумя типами крепления – вертикальными и откосными коробчатыми габионными конструкциями, заполненными гранитным камнем. Со временем они станут частью природного ландшафта."На завершающем этапе создадим зону биоплато площадью более 560 квадратных метров – высадим ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озёрный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Они предотвратят "цветение" воды, станут укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц. Завершить работы планируем в июле", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220305/prud-1776663591.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753632740_237:0:1304:800_1920x0_80_0_0_db5c440b7ec657d84a688270a2d7dfd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, благоустройство, городское хозяйство москвы
18:21 09.03.2022 (обновлено: 17:46 10.03.2022)
 

Реконструкция Большого Лазенковского пруда в Москве проведена на 50%

© Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Проектное решение благоустройства Большого Лазенковского пруда в Москве
Проектное решение благоустройства Большого Лазенковского пруда в Москве
© Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы планируется завершить в июле, работы выполнены на 50%, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Летом завершим благоустройство Большого Лазенковского пруда в Ново-Переделкино. Работы выполнены на 50%", - говорится в сообщении.
Пруд в Медведково - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 10:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Благоустройство Медведковского пруда в Москве завершат летом
Отмечается, что менее чем за полгода специалисты очистили дно водоема площадью почти один гектар – всего извлекли более 20 тысяч кубических метров илового осадка и грунта. Средняя глубина водоема увеличилась почти вдвое – с 0,96 метра до 1,75 метра.
Также специалисты укладывают водоупорный слой и монтируют конструкции берегоукрепления, береговую полосу формируют двумя типами крепления – вертикальными и откосными коробчатыми габионными конструкциями, заполненными гранитным камнем. Со временем они станут частью природного ландшафта.
"На завершающем этапе создадим зону биоплато площадью более 560 квадратных метров – высадим ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озёрный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Они предотвратят "цветение" воды, станут укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц. Завершить работы планируем в июле", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваБлагоустройствоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала