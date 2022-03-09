11:23 09.03.2022 (обновлено: 11:31 09.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1292 новых случая COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1292 случая COVID-19, умерло 59 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1292 , выздоровело - 2667 человека, 59 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Накануне был выявлен 1151 новый случай заражения.
"За сутки госпитализированы 197 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 234 человека", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 714 926 случаев коронавируса, выздоровели 2 514 574 человек, умерли 41 945 человек.