https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777246110.html

В Москве за сутки госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 09.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлены 1292 случая COVID-19, умерло 59 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:23

2022-03-09T11:23

2022-03-09T11:31

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1292 случая COVID-19, умерло 59 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1292 , выздоровело - 2667 человека, 59 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне был выявлен 1151 новый случай заражения."За сутки госпитализированы 197 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 234 человека", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 714 926 случаев коронавируса, выздоровели 2 514 574 человек, умерли 41 945 человек.

https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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