https://ria.ru/20220309/izdaniya-1777209645.html

СМИ: издания People и Entertainment Weekly прекращают деятельность в России

СМИ: издания People и Entertainment Weekly прекращают деятельность в России - РИА Новости, 09.03.2022

СМИ: издания People и Entertainment Weekly прекращают деятельность в России

Компания Dotdash Meredith, которая владеет изданиями People и Entertainment Weekly, прекращает деятельность в РФ, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T04:10

2022-03-09T04:10

2022-03-09T04:10

в мире

владимир путин

сша

россия

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Компания Dotdash Meredith, которая владеет изданиями People и Entertainment Weekly, прекращает деятельность в РФ, сообщает телеканал NBC.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220308/perenos-1777199450.html

сша

россия

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, сша, россия, вашингтон