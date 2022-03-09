СМИ: издания People и Entertainment Weekly прекращают деятельность в России
СМИ: Dotdash Meredith, владеющая изданиями People и Entertainment Weekly, уходит из России
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Компания Dotdash Meredith, которая владеет изданиями People и Entertainment Weekly, прекращает деятельность в РФ, сообщает телеканал NBC.
"У нас были крайне ограниченные деловые операции в России, и эти отношения были прекращены или прекращаются", — приводит телеканал слова представителя компании.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.