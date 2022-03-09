https://ria.ru/20220309/gaz-1777354798.html

"Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа"

"Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" - РИА Новости, 09.03.2022

"Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа"

"Газпром" вновь бронирует для транзита газопровод "Ямал-Европа" на все предстоящие газовые сутки 10 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:23

2022-03-09T19:23

2022-03-09T19:23

экономика

газпром

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует для транзита газопровод "Ямал-Европа" на все предстоящие газовые сутки 10 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.Компания выкупила мощности в объёме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 10 марта до 8.00 мск 11 марта.Кроме того, компания ранее дополнительно заказала еще 1,35 миллиона кубометров в час для прокачки газа ночью с 22.00 мск 9 марта до 8.00 мск 10 марта.

https://ria.ru/20220309/sholts-1777318580.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, газпром