https://ria.ru/20220309/gaz-1777354798.html
"Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа"
"Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" - РИА Новости, 09.03.2022
"Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа"
"Газпром" вновь бронирует для транзита газопровод "Ямал-Европа" на все предстоящие газовые сутки 10 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:23
2022-03-09T19:23
2022-03-09T19:23
экономика
газпром
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует для транзита газопровод "Ямал-Европа" на все предстоящие газовые сутки 10 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.Компания выкупила мощности в объёме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 10 марта до 8.00 мск 11 марта.Кроме того, компания ранее дополнительно заказала еще 1,35 миллиона кубометров в час для прокачки газа ночью с 22.00 мск 9 марта до 8.00 мск 10 марта.
https://ria.ru/20220309/sholts-1777318580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром
"Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа"
"Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита 10 марта