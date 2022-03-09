https://ria.ru/20220309/gaz-1777309065.html
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил около 30%
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил около 30% - РИА Новости, 09.03.2022
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил около 30%
Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ сейчас составляет около 30%, заявила на брифинге представитель минэкономики Германии. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:05
2022-03-09T16:05
2022-03-09T16:20
германия
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ сейчас составляет около 30%, заявила на брифинге представитель минэкономики Германии."Отопительный сезон скоро закончится, и потребление газа понизится. Уровень в газохранилищах... составляет около 30%, как и в другие годы в это время", - сказала представитель министерства.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-03-09T16:05
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PT1M05S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, видео
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил около 30%
БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ сейчас составляет около 30%, заявила на брифинге представитель минэкономики Германии.
2022-03-09T16:05
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PT1M05S
16:05 09.03.2022 (обновлено: 16:20 09.03.2022)
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил около 30%
Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил около 30%
БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ сейчас составляет около 30%, заявила на брифинге представитель минэкономики Германии.
"Отопительный сезон скоро закончится, и потребление газа понизится. Уровень в газохранилищах... составляет около 30%, как и в другие годы в это время", - сказала представитель министерства.