https://ria.ru/20220309/gaz-1777309065.html

Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил около 30%

Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил около 30% - РИА Новости, 09.03.2022

Уровень заполненности газохранилищ в Германии составил около 30%

Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ сейчас составляет около 30%, заявила на брифинге представитель минэкономики Германии. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:05

2022-03-09T16:05

2022-03-09T16:20

германия

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ сейчас составляет около 30%, заявила на брифинге представитель минэкономики Германии."Отопительный сезон скоро закончится, и потребление газа понизится. Уровень в газохранилищах... составляет около 30%, как и в другие годы в это время", - сказала представитель министерства.

германия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-09T16:05 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

германия, видео