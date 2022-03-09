https://ria.ru/20220309/gaz-1777227334.html

Запрет США на импорт СПГ не отразится на производителях, заявил эксперт

Запрет США на импорт СПГ не отразится на производителях, заявил эксперт - РИА Новости, 09.03.2022

Запрет США на импорт СПГ не отразится на производителях, заявил эксперт

Запрет США на импорт сжиженного природного газа из России не отразится на российских производителях, а другие страны вряд ли введут аналогичные меры из-за... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:38

2022-03-09T09:38

2022-03-09T09:38

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сша

россия

ямал спг

санкции

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Запрет США на импорт сжиженного природного газа из России не отразится на российских производителях, а другие страны вряд ли введут аналогичные меры из-за дефицита на мировом рынке, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."Здесь та же история, что с нефтью и нефтепродуктами, российский СПГ для США - это балансирующий источник. Какие-то объемы (российского СПГ на рынке США - ред.) есть, но это не ключевой рынок сбыта для России, в основном эти поставки осуществляются в периоды пикового спроса или проблем с энергоснабжением. По-моему, как раз в прошлом году так было в начале года, если не ошибаюсь. Но нет, конечно, на российских поставках СПГ это не скажется", - считает Белогорьев.Эксперт отмечает, что рынок СПГ сейчас находится в более сложном положении, чем рынок нефти, на нем сохраняется умеренный дефицит. "И я не думаю, что хотя бы одна страна будет вводить какие-то санкции против российских СПГ-проектов, то есть против "Ямала СПГ" и "Сахалина-2", потому что возместить объемы вообще негде. Если по нефти еще есть свободные мощности, то нарастить производство СПГ очень сложно", - говорит он.По мнению Белогорьева, российский СПГ, производство которого составляет около 30 миллионов тонн в год, в настоящий момент очень нужен рынку. И даже если есть шанс, что от него может отказаться Великобритания, которая значима для "Ямала СПГ", все равно эти объемы можно направить в другие страны. "Рынок СПГ глобальный и баланс на нем остается очень напряженным, лишнего газа нет. Поэтому это некритично, конечно", - заключает эксперт.Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

https://ria.ru/20220309/neft-1777209132.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, ямал спг, санкции