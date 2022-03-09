https://ria.ru/20220309/garantii-1777347684.html

В Киеве потребовали гарантий безопасности от Вашингтона, Лондона и Берлина

В Киеве потребовали гарантий безопасности от Вашингтона, Лондона и Берлина - РИА Новости, 09.03.2022

В Киеве потребовали гарантий безопасности от Вашингтона, Лондона и Берлина

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности от США, Британии, ФРГ и других стран, "гарантий только от РФ... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:42

2022-03-09T18:42

2022-03-09T18:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности от США, Британии, ФРГ и других стран, "гарантий только от РФ недостаточно", передает агентство Блумберг."Помощник (Зеленского) подчеркнул требование Украины о гарантиях безопасности "со стороны США, Великобритании, Германии" и других — "только гарантий безопасности от России будет недостаточно", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что он отказался уточнить, что подразумевают эти меры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/peregovory-1777263478.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр