Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/garantii-1777347684.html
В Киеве потребовали гарантий безопасности от Вашингтона, Лондона и Берлина
В Киеве потребовали гарантий безопасности от Вашингтона, Лондона и Берлина - РИА Новости, 09.03.2022
В Киеве потребовали гарантий безопасности от Вашингтона, Лондона и Берлина
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности от США, Британии, ФРГ и других стран, "гарантий только от РФ... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:42
2022-03-09T18:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности от США, Британии, ФРГ и других стран, "гарантий только от РФ недостаточно", передает агентство Блумберг."Помощник (Зеленского) подчеркнул требование Украины о гарантиях безопасности "со стороны США, Великобритании, Германии" и других — "только гарантий безопасности от России будет недостаточно", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что он отказался уточнить, что подразумевают эти меры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/peregovory-1777263478.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
18:42 09.03.2022 (обновлено: 18:53 09.03.2022)
 
В Киеве потребовали гарантий безопасности от Вашингтона, Лондона и Берлина

Замглавы офиса Зеленского Жовква: гарантий безопасности только от России недостаточно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности от США, Британии, ФРГ и других стран, "гарантий только от РФ недостаточно", передает агентство Блумберг.
"Помощник (Зеленского) подчеркнул требование Украины о гарантиях безопасности "со стороны США, Великобритании, Германии" и других — "только гарантий безопасности от России будет недостаточно", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что он отказался уточнить, что подразумевают эти меры.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Вчера, 12:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД назвали цель переговоров России и Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала