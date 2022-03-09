https://ria.ru/20220309/frantsiya-1777335571.html

Экономисты оценили потери Франции из-за ситуации на Украине

Экономисты оценили потери Франции из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Экономисты оценили потери Франции из-за ситуации на Украине

Ситуация на Украине может стоить Франции 1% ВВП, то есть привести к потере примерно 200 тысяч рабочих мест, следует из анализа компании Asterès, который... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:41

2022-03-09T17:41

2022-03-09T17:41

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

франция

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Ситуация на Украине может стоить Франции 1% ВВП, то есть привести к потере примерно 200 тысяч рабочих мест, следует из анализа компании Asterès, который проводит экономические исследования."Последствия войны сократят ВВП Франции примерно на 1%, в частности, из-за роста цен, который повлияет на покупательную способность домохозяйств, и падения экспорта в Россию и Украину", - говорится в коммюнике компании, которое цитирует телеканал BFMTV.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

франция

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, франция, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, донбасс