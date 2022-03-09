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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/frantsiya-1777335571.html
Экономисты оценили потери Франции из-за ситуации на Украине
Экономисты оценили потери Франции из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Экономисты оценили потери Франции из-за ситуации на Украине
Ситуация на Украине может стоить Франции 1% ВВП, то есть привести к потере примерно 200 тысяч рабочих мест, следует из анализа компании Asterès, который... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:41
2022-03-09T17:41
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
франция
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Ситуация на Украине может стоить Франции 1% ВВП, то есть привести к потере примерно 200 тысяч рабочих мест, следует из анализа компании Asterès, который проводит экономические исследования."Последствия войны сократят ВВП Франции примерно на 1%, в частности, из-за роста цен, который повлияет на покупательную способность домохозяйств, и падения экспорта в Россию и Украину", - говорится в коммюнике компании, которое цитирует телеканал BFMTV.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
франция
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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экономика, франция, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, донбасс
17:41 09.03.2022
 
Экономисты оценили потери Франции из-за ситуации на Украине

Asterès: ВВП Франции может сократиться на один процент из-за ситуации на Украине

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Ситуация на Украине может стоить Франции 1% ВВП, то есть привести к потере примерно 200 тысяч рабочих мест, следует из анализа компании Asterès, который проводит экономические исследования.
"Последствия войны сократят ВВП Франции примерно на 1%, в частности, из-за роста цен, который повлияет на покупательную способность домохозяйств, и падения экспорта в Россию и Украину", - говорится в коммюнике компании, которое цитирует телеканал BFMTV.
"При постоянной производительности 1% французской экономики представляет около 200 тысяч частных рабочих мест из 20 миллионов", - отмечается в коммюнике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаФранцияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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