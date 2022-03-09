https://ria.ru/20220309/finlyandiya-1777293558.html

Финляндия заморозит сотрудничество с Россией по высшему образованию и науке

Финляндия заморозит сотрудничество с Россией по высшему образованию и науке - РИА Новости, 09.03.2022

Финляндия заморозит сотрудничество с Россией по высшему образованию и науке

Финляндия замораживает сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и научных исследований, сообщает министерство образования и культуры страны. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:56

2022-03-09T14:56

2022-03-09T15:06

санкции в отношении россии

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финляндия

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар - РИА Новости. Финляндия замораживает сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и научных исследований, сообщает министерство образования и культуры страны."Министерство образования и культуры рекомендует финским высшим учебным заведениям воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями-партнерами в сфере высшего образования и науки. Согласно политике, новые проекты не должны инициироваться, а существующее сотрудничество между организациями должно быть временно приостановлено", - говорится в сообщении.Также будет заморожена работа над новыми инициативами, связанными с сотрудничеством властей Финляндии и России или Белоруссии. "Наша политика направлена ​​на поддержку Украины, а не на российских студентов и исследователей. По-прежнему можно подать заявление на въезд в Финляндию в качестве студента или исследователя независимо от вашего гражданства", - приводится в сообщении цитата министра образования и культуры страны Антти Курвинена.Министерство образования и культуры Финляндии совместно с высшими учебными заведениями готовит меры по поддержке украинских студентов, сотрудников и научных сотрудников высших учебных заведений, а также по предоставлению беженцам возможности учиться и работать в Финляндии, уточняется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

https://ria.ru/20220307/finlyandiya-1777012678.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, образование - общество, в мире, финляндия, россия