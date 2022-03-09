https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777356398.html

Минобороны заявило об эвакуации более пяти тысяч человек за сутки с Украины

Минобороны заявило об эвакуации более пяти тысяч человек за сутки с Украины - РИА Новости, 09.03.2022

Минобороны заявило об эвакуации более пяти тысяч человек за сутки с Украины

За сутки из опасных зон различных районов Украины, ЛНР и ДНР без участия Киева эвакуированы 5 460 человек, из которых 1 125 детей, заявил начальник... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:39

2022-03-09T19:39

2022-03-09T19:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки из опасных зон различных районов Украины, ЛНР и ДНР без участия Киева эвакуированы 5 460 человек, из которых 1 125 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вместе с тем без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 5 460 человек, из которых 1 125 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции уже более 179 тысяч человек, из них 45 436 детей. Государственную границу Российской Федерации пересек 20 961 автомобиль, в том числе за сутки – 867", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр