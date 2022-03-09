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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777356398.html
Минобороны заявило об эвакуации более пяти тысяч человек за сутки с Украины
Минобороны заявило об эвакуации более пяти тысяч человек за сутки с Украины - РИА Новости, 09.03.2022
Минобороны заявило об эвакуации более пяти тысяч человек за сутки с Украины
За сутки из опасных зон различных районов Украины, ЛНР и ДНР без участия Киева эвакуированы 5 460 человек, из которых 1 125 детей, заявил начальник... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:39
2022-03-09T19:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки из опасных зон различных районов Украины, ЛНР и ДНР без участия Киева эвакуированы 5 460 человек, из которых 1 125 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вместе с тем без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 5 460 человек, из которых 1 125 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции уже более 179 тысяч человек, из них 45 436 детей. Государственную границу Российской Федерации пересек 20 961 автомобиль, в том числе за сутки – 867", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
19:39 09.03.2022
 
Минобороны заявило об эвакуации более пяти тысяч человек за сутки с Украины

Минобороны заявило об эвакуации 5460 человек за сутки из опасных районов Украины, ДНР, ЛНР

© REUTERS / Carlos Barria Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки из опасных зон различных районов Украины, ЛНР и ДНР без участия Киева эвакуированы 5 460 человек, из которых 1 125 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вместе с тем без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 5 460 человек, из которых 1 125 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции уже более 179 тысяч человек, из них 45 436 детей. Государственную границу Российской Федерации пересек 20 961 автомобиль, в том числе за сутки – 867", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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