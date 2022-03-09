https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777282813.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Сенегала

Путин провел телефонный разговор с президентом Сенегала - РИА Новости, 09.03.2022

Путин провел телефонный разговор с президентом Сенегала

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Сенегала Макки Саллом заявил, что военные РФ принимают все возможные меры для безопасной эвакуации... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:08

2022-03-09T14:08

2022-03-09T14:08

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

африканский союз

сенегал

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Сенегала Макки Саллом заявил, что военные РФ принимают все возможные меры для безопасной эвакуации иностранцев на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Африканского Союза, президентом Республики Сенегал Макки Саллом. По просьбе Макки Салла Владимир Путин проинформировал об основных аспектах проведения специальной военной операции по защите Донбасса с акцентом на гуманитарную составляющую. Подчеркнуто, в частности, что российские военнослужащие принимают все возможные меры для безопасной эвакуации иностранных граждан", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры подтвердили важность последовательно реализовывать договоренности, достигнутые на первом саммите Россия-Африка в Сочи в 2019 году, и развивать разносторонние связи России и африканских стран. Также в разговоре были затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества в контексте отмечаемого в этом году 60-летия установления дипломатических отношений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/senegal-1776392421.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сенегал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, африканский союз, сенегал