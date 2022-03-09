https://ria.ru/20220309/energobezopasnost-1777278984.html

В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности

В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности

Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:50

2022-03-09T13:50

2022-03-09T13:50

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили о том, что Россия была, есть и остается впредь надежным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы своим получателям. И Россия дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия поставлять нефть и газ странам, поддержавшим санкции против нее.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков