https://ria.ru/20220309/energobezopasnost-1777278984.html
В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности
В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности
Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:50
2022-03-09T13:50
2022-03-09T13:50
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили о том, что Россия была, есть и остается впредь надежным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы своим получателям. И Россия дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия поставлять нефть и газ странам, поддержавшим санкции против нее.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности
Песков: Россия дорожит своим реноме надежного гаранта мировой энергобезопасности