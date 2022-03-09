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В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности
В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности
Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:50
2022-03-09T13:50
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили о том, что Россия была, есть и остается впредь надежным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы своим получателям. И Россия дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия поставлять нефть и газ странам, поддержавшим санкции против нее.
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экономика, россия, дмитрий песков
13:50 09.03.2022
 
В Кремле назвали Россию надежным гарантом мировой энергобезопасности

Песков: Россия дорожит своим реноме надежного гаранта мировой энергобезопасности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили о том, что Россия была, есть и остается впредь надежным гарантом энергетической безопасности не только европейского континента, но и мирового уровня. И даже сейчас, как вы видите, поставляются энергоресурсы своим получателям. И Россия дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия поставлять нефть и газ странам, поддержавшим санкции против нее.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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