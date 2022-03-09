https://ria.ru/20220309/ekonomika-1777300696.html

Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики

Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики - РИА Новости, 09.03.2022

Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики

Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает банкротство предприятий, брошенных в России иностранными владельцами, заявил вице-спикер Совфеда Николай... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:31

2022-03-09T15:31

2022-03-09T15:46

экономика

санкции в отношении россии

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает банкротство предприятий, брошенных в России иностранными владельцами, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности."Второй пакет законов – о поддержке бизнеса и занятости, когда иностранные компании бросают свои предприятия на территории РФ, в том числе через банкротные процедуры", - сказал политик.Он отметил, что ключевую роль здесь будут играть региональные власти, которые будут "инициировать эти вопросы".Вместе с тем, добавил законодатель, нужно сделать оптимально быстрыми процедуры для компаний, которые готовы зарегистрироваться в России. Соответствующие меры позволили бы им обеспечить "переезд" в специальные административные районы, сказал он.

https://ria.ru/20220309/biznes-1777301585.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, санкции в отношении россии, совет федерации рф, россия