https://ria.ru/20220309/ekonomika-1777300696.html
Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики
Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики - РИА Новости, 09.03.2022
Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики
Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает банкротство предприятий, брошенных в России иностранными владельцами, заявил вице-спикер Совфеда Николай... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:31
2022-03-09T15:31
2022-03-09T15:46
экономика
санкции в отношении россии
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает банкротство предприятий, брошенных в России иностранными владельцами, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности."Второй пакет законов – о поддержке бизнеса и занятости, когда иностранные компании бросают свои предприятия на территории РФ, в том числе через банкротные процедуры", - сказал политик.Он отметил, что ключевую роль здесь будут играть региональные власти, которые будут "инициировать эти вопросы".Вместе с тем, добавил законодатель, нужно сделать оптимально быстрыми процедуры для компаний, которые готовы зарегистрироваться в России. Соответствующие меры позволили бы им обеспечить "переезд" в специальные административные районы, сказал он.
https://ria.ru/20220309/biznes-1777301585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, совет федерации рф, россия
15:31 09.03.2022 (обновлено: 15:46 09.03.2022)
Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики
Сенатор Журавлев: меры поддержки включают банкротство брошенных иностранных предприятий
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает банкротство предприятий, брошенных в России иностранными владельцами, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности.
"Второй пакет законов – о поддержке бизнеса и занятости, когда иностранные компании бросают свои предприятия на территории РФ, в том числе через банкротные процедуры", - сказал политик.
Он отметил, что ключевую роль здесь будут играть региональные власти, которые будут "инициировать эти вопросы".
Вместе с тем, добавил законодатель, нужно сделать оптимально быстрыми процедуры для компаний, которые готовы зарегистрироваться в России
. Соответствующие меры позволили бы им обеспечить "переезд" в специальные административные районы, сказал он.