Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/ekonomika-1777300696.html
Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики
Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики - РИА Новости, 09.03.2022
Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики
Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает банкротство предприятий, брошенных в России иностранными владельцами, заявил вице-спикер Совфеда Николай... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:31
2022-03-09T15:46
экономика
санкции в отношении россии
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776556952_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_accceec70162806f4fa22d8cba1369ad.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает банкротство предприятий, брошенных в России иностранными владельцами, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности."Второй пакет законов – о поддержке бизнеса и занятости, когда иностранные компании бросают свои предприятия на территории РФ, в том числе через банкротные процедуры", - сказал политик.Он отметил, что ключевую роль здесь будут играть региональные власти, которые будут "инициировать эти вопросы".Вместе с тем, добавил законодатель, нужно сделать оптимально быстрыми процедуры для компаний, которые готовы зарегистрироваться в России. Соответствующие меры позволили бы им обеспечить "переезд" в специальные административные районы, сказал он.
https://ria.ru/20220309/biznes-1777301585.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776556952_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_00a919ea28e9816c951daa0202c6625e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, совет федерации рф, россия
15:31 09.03.2022 (обновлено: 15:46 09.03.2022)
 
Сенатор раскрыл детали второго пакета мер поддержки экономики

Сенатор Журавлев: меры поддержки включают банкротство брошенных иностранных предприятий

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкВнеплановое заседание Совета Федерации РФ
Внеплановое заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает банкротство предприятий, брошенных в России иностранными владельцами, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в среду на совещании с региональными отделениями "Единой России" по обсуждению мер по обеспечению социально-экономической стабильности.
"Второй пакет законов – о поддержке бизнеса и занятости, когда иностранные компании бросают свои предприятия на территории РФ, в том числе через банкротные процедуры", - сказал политик.
Он отметил, что ключевую роль здесь будут играть региональные власти, которые будут "инициировать эти вопросы".
Вместе с тем, добавил законодатель, нужно сделать оптимально быстрыми процедуры для компаний, которые готовы зарегистрироваться в России. Соответствующие меры позволили бы им обеспечить "переезд" в специальные административные районы, сказал он.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
15:36
В Совфеде предложили запретить любые проверки бизнеса до конца года
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала