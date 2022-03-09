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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/ekonomika-1777278743.html
США ведут экономическую войну против России, заявил Песков
США ведут экономическую войну против России, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2022
США ведут экономическую войну против России, заявил Песков
США де-факто объявили и ведут экономическую войну против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:49
2022-03-09T14:00
обострение ситуации в днр и лнр
сша
россия
экономика
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США де-факто объявили и ведут экономическую войну против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."США, безусловно, объявило экономическую войну России, она ведет эту войну, де-факто так оно и есть", - сказал Песков журналистам.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
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сша, россия, экономика, дмитрий песков, санкции в отношении россии
13:49 09.03.2022 (обновлено: 14:00 09.03.2022)
 
США ведут экономическую войну против России, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: США де-факто ведут экономическую войну против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США де-факто объявили и ведут экономическую войну против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"США, безусловно, объявило экономическую войну России, она ведет эту войну, де-факто так оно и есть", - сказал Песков журналистам.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:00
США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАРоссияЭкономикаДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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