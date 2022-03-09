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Украинские войска обстреляли из "Градов" Молочный в ЛНР
Украинские войска обстреляли из "Градов" Молочный в ЛНР - РИА Новости, 09.03.2022
Украинские войска обстреляли из "Градов" Молочный в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Молочный в Луганской народной республике, выпущено 40 снарядов из БМ-21 "Град", заявило представительство ЛНР в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:41
2022-03-09T15:41
2022-03-09T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Молочный в Луганской народной республике, выпущено 40 снарядов из БМ-21 "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 15.00 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Светлодарск в район н.п. Молочный: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - сообщило представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли из "Градов" Молочный в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили 40 снарядов из "Града" по Молочному