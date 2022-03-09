Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 15 мин по Озеряновке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.30 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.