https://ria.ru/20220309/donbass-1777287709.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 09.03.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:30

2022-03-09T14:30

2022-03-09T14:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.30 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины