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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/donbass-1777251946.html
Россия спасла многие тысячи жизней в Донбассе, заявил сенатор
Россия спасла многие тысячи жизней в Донбассе, заявил сенатор - РИА Новости, 09.03.2022
Россия спасла многие тысячи жизней в Донбассе, заявил сенатор
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя планы украинской армии по вторжению в Донбасс, заявил, что... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:51
2022-03-09T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей цеков
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя планы украинской армии по вторжению в Донбасс, заявил, что проведение Россией спецоперации на Украине спасло от уничтожения народные республики и многие тысячи жизней российских соотечественников.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в распоряжение российских военных попали документы Нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте. Российское военное ведомство опубликовало данные документы."Начав специальную операцию на Украине, Россия опередила вторжение украинской армии в Донбасс и спасла народные республики и многие тысячи жизней наших соотечественников от уничтожения", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, президент России принял выверенное и правильное решение, начав операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Конашенков: "Документы подтверждают скрытую подготовку наступательной операции на Донбассе"
Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Минобороны РФ в среду опубликовало захваченный российскими военными оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей цеков, донбасс
11:51 09.03.2022 (обновлено: 11:59 09.03.2022)
 
Россия спасла многие тысячи жизней в Донбассе, заявил сенатор

Сенатор Цеков: проведение спецоперации на Украине спасло многие тысячи жизней в Донбассе

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя планы украинской армии по вторжению в Донбасс, заявил, что проведение Россией спецоперации на Украине спасло от уничтожения народные республики и многие тысячи жизней российских соотечественников.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в распоряжение российских военных попали документы Нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте. Российское военное ведомство опубликовало данные документы.
"Начав специальную операцию на Украине, Россия опередила вторжение украинской армии в Донбасс и спасла народные республики и многие тысячи жизней наших соотечественников от уничтожения", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, президент России принял выверенное и правильное решение, начав операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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