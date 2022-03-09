https://ria.ru/20220309/donbass-1777225357.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 7.50 выпустили две мины калибром 120 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:27
2022-03-09T09:27
2022-03-09T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.50 выпустили две мины калибром 120 миллиметров по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.50 - населенный пункт Марьинка – город Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено две мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:27 09.03.2022 (обновлено: 13:13 09.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили две мины калибром 120 мм по Донецку