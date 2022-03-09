https://ria.ru/20220309/donbass-1777222291.html

Минобороны показало документ о готовившемся Киевом наступлении на Донбасс

Минобороны показало документ о готовившемся Киевом наступлении на Донбасс - РИА Новости, 09.03.2022

Минобороны показало документ о готовившемся Киевом наступлении на Донбасс

Министерство обороны РФ опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:08

2022-03-09T09:08

2022-03-09T09:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

игорь конашенков

украина

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе."Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года", - заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, это "приказ "Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины".Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины, отметил Конашенков."В приказе, доведённом до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе", - сказал генерал.По словам Конашенкова, документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины."Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года", - подчеркнул Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, россия, игорь конашенков, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии