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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/donbass-1777222291.html
Минобороны показало документ о готовившемся Киевом наступлении на Донбасс
Минобороны показало документ о готовившемся Киевом наступлении на Донбасс - РИА Новости, 09.03.2022
Минобороны показало документ о готовившемся Киевом наступлении на Донбасс
Министерство обороны РФ опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:08
2022-03-09T09:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
игорь конашенков
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе."Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года", - заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, это "приказ "Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины".Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины, отметил Конашенков."В приказе, доведённом до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе", - сказал генерал.По словам Конашенкова, документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины."Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года", - подчеркнул Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, игорь конашенков, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:08 09.03.2022
 
Минобороны показало документ о готовившемся Киевом наступлении на Донбасс

Минобороны России показало документ о готовившемся Киевом в марте наступлении на Донбасс

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина с военными на одной из улиц в Киеве
Машина с военными на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Машина с военными на одной из улиц в Киеве
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало документ, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе.
"Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года", - заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, это "приказ "Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины".
Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины, отметил Конашенков.
"В приказе, доведённом до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе", - сказал генерал.
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По словам Конашенкова, документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.
"Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года", - подчеркнул Конашенков.
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