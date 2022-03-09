https://ria.ru/20220309/donbass-1777221416.html

Спецоперация сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР, заявили в Минобороны

Спецоперация сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022

Спецоперация сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР, заявили в Минобороны

Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на Луганскую и Донецкую... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:03

2022-03-09T09:03

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на Луганскую и Донецкую народные республики, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/donbass-1777222291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Документы подтверждают скрытую подготовку наступательной операции на Донбассе" Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Минобороны РФ в среду опубликовало захваченный российскими военными оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе. 2022-03-09T09:03 true PT4M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина