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Спецоперация сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР, заявили в Минобороны
Спецоперация сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022
Спецоперация сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР, заявили в Минобороны
Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на Луганскую и Донецкую... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:03
2022-03-09T09:03
2022-03-09T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на Луганскую и Донецкую народные республики, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: "Документы подтверждают скрытую подготовку наступательной операции на Донбассе"
Боевое слаживание украинских националистов планировалось завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединенных сил" в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны РФ в среду опубликовало захваченный российскими военными оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе.
2022-03-09T09:03
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PT4M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, украина
09:03 09.03.2022 (обновлено: 10:09 09.03.2022)
Спецоперация сорвала наступление Украины на ЛНР и ДНР, заявили в Минобороны
Конашенков: российская спецоперация сорвала наступление украинских военных на ЛНР и ДНР