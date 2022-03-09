https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777218555.html

МИД назвал биолаборатории США на Украине инструментом прямой угрозы России

МИД назвал биолаборатории США на Украине инструментом прямой угрозы России - РИА Новости, 09.03.2022

МИД назвал биолаборатории США на Украине инструментом прямой угрозы России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные о наличии биолабораторий США на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:24

2022-03-09T08:24

2022-03-09T09:20

в мире

сша

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные о наличии биолабораторий США на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона, это инструмент прямой угрозы РФ."Операция (России по демилитаризации Украины – ред.) стартовала экстренно, как военные говорят, в условиях оперативности. Если 24 февраля Минздрав Украины уже направил соответствующие указания биолабораториям по всей территории Украины, это значит, был включён, это значит, пришёл в реализацию, в движение план на случай чрезвычайного развития событий. Что ж это такие за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению тех материалов, с которыми они работали, в случае экстренной ситуации? Очень просто. Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере", - сказала она в эфире радио Sputnik."США делают все, чтобы эти материалы не попали в руки России. Что это за материалы...? Это те, материалы которые доказывают незаконную и преступную деятельность США на территории Украины", - сказала она в эфире радио Sputnik."Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания – инструмент прямой угрозы нашей стране", - заявила Захарова."Если это (деятельность биолабораторий на Украине – ред.) вот сейчас не остановить, дальше все это будет бесконтрольно - и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом", - сказала она."За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев - любые эксперименты на данном направлении - за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность", - добавила Захарова."Наши дипломаты, послы, донесли нашу позицию до этих столиц…, до внешнеполитических ведомств этих стран…. Соответственно, были раскрыты детали", - отметила Захарова.Она заявила, что это возымело свое действие.Радио Sputnik начало вещание в среду на FM-частоте 91,2.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777055755.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777059320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова