https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777218555.html
МИД назвал биолаборатории США на Украине инструментом прямой угрозы России
МИД назвал биолаборатории США на Украине инструментом прямой угрозы России - РИА Новости, 09.03.2022
МИД назвал биолаборатории США на Украине инструментом прямой угрозы России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные о наличии биолабораторий США на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:24
2022-03-09T08:24
2022-03-09T09:20
в мире
сша
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_41f789b4914f974c89b722e74b802b22.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные о наличии биолабораторий США на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона, это инструмент прямой угрозы РФ."Операция (России по демилитаризации Украины – ред.) стартовала экстренно, как военные говорят, в условиях оперативности. Если 24 февраля Минздрав Украины уже направил соответствующие указания биолабораториям по всей территории Украины, это значит, был включён, это значит, пришёл в реализацию, в движение план на случай чрезвычайного развития событий. Что ж это такие за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению тех материалов, с которыми они работали, в случае экстренной ситуации? Очень просто. Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере", - сказала она в эфире радио Sputnik."США делают все, чтобы эти материалы не попали в руки России. Что это за материалы...? Это те, материалы которые доказывают незаконную и преступную деятельность США на территории Украины", - сказала она в эфире радио Sputnik."Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания – инструмент прямой угрозы нашей стране", - заявила Захарова."Если это (деятельность биолабораторий на Украине – ред.) вот сейчас не остановить, дальше все это будет бесконтрольно - и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом", - сказала она."За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев - любые эксперименты на данном направлении - за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность", - добавила Захарова."Наши дипломаты, послы, донесли нашу позицию до этих столиц…, до внешнеполитических ведомств этих стран…. Соответственно, были раскрыты детали", - отметила Захарова.Она заявила, что это возымело свое действие.Радио Sputnik начало вещание в среду на FM-частоте 91,2.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777055755.html
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777059320.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763069475_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_242dc55beae8dff340455a3b10d49e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
08:24 09.03.2022 (обновлено: 09:20 09.03.2022)
МИД назвал биолаборатории США на Украине инструментом прямой угрозы России
Захарова назвала работу биолабораторий США на Украине инструментом прямой угрозы России
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные о наличии биолабораторий США на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона, это инструмент прямой угрозы РФ.
"Операция (России по демилитаризации Украины – ред.) стартовала экстренно, как военные говорят, в условиях оперативности. Если 24 февраля Минздрав Украины уже направил соответствующие указания биолабораториям по всей территории Украины, это значит, был включён, это значит, пришёл в реализацию, в движение план на случай чрезвычайного развития событий. Что ж это такие за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению тех материалов, с которыми они работали, в случае экстренной ситуации? Очень просто. Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере", - сказала она в эфире радио Sputnik
.
"США делают все, чтобы эти материалы не попали в руки России. Что это за материалы...? Это те, материалы которые доказывают незаконную и преступную деятельность США на территории Украины", - сказала она в эфире радио Sputnik.
"Это полностью меняет картину вовлеченности США
в судьбу Украины
: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания – инструмент прямой угрозы нашей стране", - заявила Захарова.
"Если это (деятельность биолабораторий на Украине – ред.) вот сейчас не остановить, дальше все это будет бесконтрольно - и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом", - сказала она.
"За любое вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев - любые эксперименты на данном направлении - за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность", - добавила Захарова.
"Наши дипломаты, послы, донесли нашу позицию до этих столиц…, до внешнеполитических ведомств этих стран…. Соответственно, были раскрыты детали", - отметила Захарова.
Она заявила, что это возымело свое действие.
Радио Sputnik начало вещание в среду на FM-частоте 91,2.