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Автобусы с беженцами из Энергодара выехали в Запорожье
Автобусы с беженцами из Энергодара выехали в Запорожье - РИА Новости, 09.03.2022
Автобусы с беженцами из Энергодара выехали в Запорожье
Из Энергодара в Запорожье отправились автобусы с эвакуированными, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:57
2022-03-09T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
энергодар
запорожье
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Из Энергодара в Запорожье отправились автобусы с эвакуированными, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Из Энергодара в Запорожье выехали эвакуационные автобусы с местными жителями", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил об открытии в среду гуманитарного коридора для эвакуации жителей в Запорожье.Он также выложил видео, на котором запечатлены женщины и дети в автобусах.Россия с 10.00 мск в среду объявила "режим тишины" и заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Вице-спикер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запоржье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гумкоридоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, энергодар, запорожье, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
14:57 09.03.2022 (обновлено: 15:02 09.03.2022)
 
Автобусы с беженцами из Энергодара выехали в Запорожье

Автобусы с беженцами из Энергодара отправились по гуманитарному коридору в Запорожье

© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineЭвакуация граждан Украины
Эвакуация граждан Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, Ukraine
Эвакуация граждан Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Из Энергодара в Запорожье отправились автобусы с эвакуированными, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Из Энергодара в Запорожье выехали эвакуационные автобусы с местными жителями", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил об открытии в среду гуманитарного коридора для эвакуации жителей в Запорожье.
Он также выложил видео, на котором запечатлены женщины и дети в автобусах.
Россия с 10.00 мск в среду объявила "режим тишины" и заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Вице-спикер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запоржье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гумкоридоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Киев пережил исход
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЭнергодарЗапорожьеПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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