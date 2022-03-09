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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей
Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей - РИА Новости, 09.03.2022
Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей
Эвакуация в Киев из Бучи и Ворзеля, расположенных в более чем 30 километрах от столицы Украины, пройдет в среду, сообщил Бучанский горсовет. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:08
2022-03-09T11:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
киевская область
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Эвакуация в Киев из Бучи и Ворзеля, расположенных в более чем 30 километрах от столицы Украины, пройдет в среду, сообщил Бучанский горсовет."Сегодня будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева. Сообщите друзьям и соседям! Лишь женщины и дети. 10.40-11.00 (11.40-12.00 мск) перед помещением Бучанского городского совета будут автобусы. В Ворзеле – Курортная, 25 (район железнодорожной станции). Передвигайтесь в пункты сбора пешком. С собой берите только необходимые вещи!" - говорится в сообщении горсовета.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, киевская область
11:08 09.03.2022
 
Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей

Власти объявили эвакуацию женщин и детей из Бучи и Ворзеля Киевской области в Киев

© REUTERS / Antonio BronicВид Киева. 25 февраля 2022
Вид Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
Вид Киева. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Эвакуация в Киев из Бучи и Ворзеля, расположенных в более чем 30 километрах от столицы Украины, пройдет в среду, сообщил Бучанский горсовет.
"Сегодня будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева. Сообщите друзьям и соседям! Лишь женщины и дети. 10.40-11.00 (11.40-12.00 мск) перед помещением Бучанского городского совета будут автобусы. В Ворзеле – Курортная, 25 (район железнодорожной станции). Передвигайтесь в пункты сбора пешком. С собой берите только необходимые вещи!" - говорится в сообщении горсовета.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Киев пережил исход
 
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