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Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей
Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей - РИА Новости, 09.03.2022
Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей
Эвакуация в Киев из Бучи и Ворзеля, расположенных в более чем 30 километрах от столицы Украины, пройдет в среду, сообщил Бучанский горсовет. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:08
2022-03-09T11:08
2022-03-09T11:08
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Эвакуация в Киев из Бучи и Ворзеля, расположенных в более чем 30 километрах от столицы Украины, пройдет в среду, сообщил Бучанский горсовет."Сегодня будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева. Сообщите друзьям и соседям! Лишь женщины и дети. 10.40-11.00 (11.40-12.00 мск) перед помещением Бучанского городского совета будут автобусы. В Ворзеле – Курортная, 25 (район железнодорожной станции). Передвигайтесь в пункты сбора пешком. С собой берите только необходимые вещи!" - говорится в сообщении горсовета.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, киевская область
Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей
Власти объявили эвакуацию женщин и детей из Бучи и Ворзеля Киевской области в Киев