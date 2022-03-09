https://ria.ru/20220309/bezhentsy-1777242887.html

Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей

Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей - РИА Новости, 09.03.2022

Власти Бучи и Ворзеля в Киевской области объявили об эвакуации жителей

Эвакуация в Киев из Бучи и Ворзеля, расположенных в более чем 30 километрах от столицы Украины, пройдет в среду, сообщил Бучанский горсовет. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:08

2022-03-09T11:08

2022-03-09T11:08

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Эвакуация в Киев из Бучи и Ворзеля, расположенных в более чем 30 километрах от столицы Украины, пройдет в среду, сообщил Бучанский горсовет."Сегодня будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева. Сообщите друзьям и соседям! Лишь женщины и дети. 10.40-11.00 (11.40-12.00 мск) перед помещением Бучанского городского совета будут автобусы. В Ворзеле – Курортная, 25 (район железнодорожной станции). Передвигайтесь в пункты сбора пешком. С собой берите только необходимые вещи!" - говорится в сообщении горсовета.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, киевская область