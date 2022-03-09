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Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 09.03.2022
Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Около 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:51
2022-03-09T10:51
2022-03-09T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Около 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 6000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, ростовская область
Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Около шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки