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Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 09.03.2022

Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Около 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:51

2022-03-09T10:51

2022-03-09T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Около 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 6000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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