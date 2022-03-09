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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/bezhentsy-1777239049.html
Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 09.03.2022
Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Около 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:51
2022-03-09T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Около 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 6000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, ростовская область
10:51 09.03.2022
 
Около шести тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Около шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Около 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло около 6000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРостовская область
 
 
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