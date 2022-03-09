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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Власти Сумской области продлили действие гуманитарного коридора
Власти Сумской области продлили действие гуманитарного коридора - РИА Новости, 09.03.2022
Власти Сумской области продлили действие гуманитарного коридора
Работу гумкоридора Сумы — Полтава продлили, заявил глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:26
2022-03-09T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Работу гумкоридора Сумы — Полтава продлили, заявил глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий."Всю ночь работала переговорная группа и было продолжено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 9 марта, с 09:00 до 21:00 (10:00-22:00 мск)", — говорится в его сообщении в Telegram.Живицкий отметил, что по гумкоридору можно выезжать на личном транспорте. Дополнительно около 14:00 (15:00 мск) в Сумы вернутся 22 автобуса из Полтавы, которые накануне покинули город в составе первой эвакуационной колонны. Ими смогут воспользоваться беременные, женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды.Накануне вечером российская сторона объявила о введении режима тишины утром 9 марта для организации нескольких гуманитарных коридоров, в том числе из Сум в Полтаву.Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. При поддержке российской армии ДНР и ЛНР усилили наступление, несколько городов взяты в кольцо, стороны пытаются договориться о выводе из окружения гражданского населения. Наиболее сложная ситуация складывается в Мариуполе, Сумах, Харькове и Чернигове.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина
08:26 09.03.2022 (обновлено: 09:11 09.03.2022)
 
Власти Сумской области продлили действие гуманитарного коридора

Власти продлили работу гумкоридора Сумы — Полтава 9 марта с 10:00 до 22:00 мск

© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineПервый этап эвакуации из города Сумы
Первый этап эвакуации из города Сумы - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, Ukraine
Первый этап эвакуации из города Сумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Работу гумкоридора Сумы — Полтава продлили, заявил глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий.
"Всю ночь работала переговорная группа и было продолжено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 9 марта, с 09:00 до 21:00 (10:00-22:00 мск)", — говорится в его сообщении в Telegram.

Живицкий отметил, что по гумкоридору можно выезжать на личном транспорте. Дополнительно около 14:00 (15:00 мск) в Сумы вернутся 22 автобуса из Полтавы, которые накануне покинули город в составе первой эвакуационной колонны. Ими смогут воспользоваться беременные, женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды.

Накануне вечером российская сторона объявила о введении режима тишины утром 9 марта для организации нескольких гуманитарных коридоров, в том числе из Сум в Полтаву.
Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. При поддержке российской армии ДНР и ЛНР усилили наступление, несколько городов взяты в кольцо, стороны пытаются договориться о выводе из окружения гражданского населения. Наиболее сложная ситуация складывается в Мариуполе, Сумах, Харькове и Чернигове.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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