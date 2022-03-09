https://ria.ru/20220309/bezhentsy-1777219085.html

Власти Сумской области продлили действие гуманитарного коридора

Власти Сумской области продлили действие гуманитарного коридора - РИА Новости, 09.03.2022

Власти Сумской области продлили действие гуманитарного коридора

Работу гумкоридора Сумы — Полтава продлили, заявил глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:26

2022-03-09T08:26

2022-03-09T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Работу гумкоридора Сумы — Полтава продлили, заявил глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий."Всю ночь работала переговорная группа и было продолжено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 9 марта, с 09:00 до 21:00 (10:00-22:00 мск)", — говорится в его сообщении в Telegram.Живицкий отметил, что по гумкоридору можно выезжать на личном транспорте. Дополнительно около 14:00 (15:00 мск) в Сумы вернутся 22 автобуса из Полтавы, которые накануне покинули город в составе первой эвакуационной колонны. Ими смогут воспользоваться беременные, женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды.Накануне вечером российская сторона объявила о введении режима тишины утром 9 марта для организации нескольких гуманитарных коридоров, в том числе из Сум в Полтаву.Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. При поддержке российской армии ДНР и ЛНР усилили наступление, несколько городов взяты в кольцо, стороны пытаются договориться о выводе из окружения гражданского населения. Наиболее сложная ситуация складывается в Мариуполе, Сумах, Харькове и Чернигове.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина