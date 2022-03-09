08:26 09.03.2022 (обновлено: 09:11 09.03.2022)
Власти Сумской области продлили действие гуманитарного коридора
Власти продлили работу гумкоридора Сумы — Полтава 9 марта с 10:00 до 22:00 мск
Первый этап эвакуации из города Сумы
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Работу гумкоридора Сумы — Полтава продлили, заявил глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий.
"Всю ночь работала переговорная группа и было продолжено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 9 марта, с 09:00 до 21:00 (10:00-22:00 мск)", — говорится в его сообщении в Telegram.
Живицкий отметил, что по гумкоридору можно выезжать на личном транспорте. Дополнительно около 14:00 (15:00 мск) в Сумы вернутся 22 автобуса из Полтавы, которые накануне покинули город в составе первой эвакуационной колонны. Ими смогут воспользоваться беременные, женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды.
Накануне вечером российская сторона объявила о введении режима тишины утром 9 марта для организации нескольких гуманитарных коридоров, в том числе из Сум в Полтаву.
Живицкий отметил, что по гумкоридору можно выезжать на личном транспорте. Дополнительно около 14:00 (15:00 мск) в Сумы вернутся 22 автобуса из Полтавы, которые накануне покинули город в составе первой эвакуационной колонны. Ими смогут воспользоваться беременные, женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды.
Накануне вечером российская сторона объявила о введении режима тишины утром 9 марта для организации нескольких гуманитарных коридоров, в том числе из Сум в Полтаву.
Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. При поддержке российской армии ДНР и ЛНР усилили наступление, несколько городов взяты в кольцо, стороны пытаются договориться о выводе из окружения гражданского населения. Наиболее сложная ситуация складывается в Мариуполе, Сумах, Харькове и Чернигове.