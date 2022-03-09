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Air Astana приостановила полеты в ряд российских городов

Air Astana приостановила полеты в ряд российских городов - РИА Новости, 09.03.2022

Air Astana приостановила полеты в ряд российских городов

Казахстанская авиакомпания Air Astana по производственным причинам приостановила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России, сообщила в среду... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:16

2022-03-09T15:16

2022-03-09T15:46

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НУР-СУЛТАН, 9 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana по производственным причинам приостановила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России, сообщила в среду пресс-служба авиаперевозчика.Поясняется, что Air Astana прилагает все усилия "для скорейшего разрешения производственных вопросов"."В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели", - информирует пресс-служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, air astana, россия, нур-султан, новости - туризм