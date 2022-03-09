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Туризм
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Air Astana приостановила полеты в ряд российских городов
Air Astana приостановила полеты в ряд российских городов - РИА Новости, 09.03.2022
Air Astana приостановила полеты в ряд российских городов
Казахстанская авиакомпания Air Astana по производственным причинам приостановила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России, сообщила в среду... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:16
2022-03-09T15:46
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НУР-СУЛТАН, 9 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana по производственным причинам приостановила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России, сообщила в среду пресс-служба авиаперевозчика.Поясняется, что Air Astana прилагает все усилия "для скорейшего разрешения производственных вопросов"."В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели", - информирует пресс-служба.
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в мире, air astana, россия, нур-султан, новости - туризм
15:16 09.03.2022 (обновлено: 15:46 09.03.2022)
 
Air Astana приостановила полеты в ряд российских городов

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в ряд городов России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Air Astana
Самолет авиакомпании Air Astana - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Самолет авиакомпании Air Astana. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 9 мар – РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana по производственным причинам приостановила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России, сообщила в среду пресс-служба авиаперевозчика.
"Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в/из Москву", - говорится в сообщении.
Поясняется, что Air Astana прилагает все усилия "для скорейшего разрешения производственных вопросов".
"В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели", - информирует пресс-служба.
 
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