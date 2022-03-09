https://ria.ru/20220309/amerikantsy-1777334655.html

Американский журналист рассказал о потерях США из-за позиции по России

Американский журналист рассказал о потерях США из-за позиции по России - РИА Новости, 09.03.2022

Американский журналист рассказал о потерях США из-за позиции по России

Американский журналист Патрик Лоуренс раскритиковал антироссийские выпады соотечественников в статье для издания Consortium news. По его мнению, на позицию... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:38

2022-03-09T17:38

2022-03-09T19:20

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американский журналист Патрик Лоуренс раскритиковал антироссийские выпады соотечественников в статье для издания Consortium news. По его мнению, на позицию многих жителей США сейчас влияет информационная война Запада."Только взгляните, что с нами стало. Большинство американцев одобряют это (нападки на Россию. — Прим. ред.) или, по крайней мере, не имеют ничего против. Мы утратили всякое чувство приличия, меры и морали", — написал он.Лоуренс также выразил мнение, что поиск "врагов" может негативно отразиться на самих американцах."Теперь посмотрите реальности в лицо: тот, кто стремится дегуманизировать других, на самом деле в большей степени дегуманизирует самого себя", — заключил журналист.Автор публикации, помимо прочего, указал на желание Вашингтона контролировать происходящее на Украине и в конечном счете установить там собственные порядки. Одновременно с этим, по его словам, США развернули кампанию по изоляции всех, кто может публично выступить на стороне России.Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Минобороны заявляло, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Также наступление развивают и группировки ДНР и ЛНР, поддерживаемые российской стороной. Путин отдельно подчеркивал, что об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220309/pretenzii-1777213805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, россия, украина