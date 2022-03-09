Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/aktsiya-1777374739.html
В столице Черногории прошла акция в поддержку России
В столице Черногории прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 09.03.2022
В столице Черногории прошла акция в поддержку России
В центре столицы Черногории Подгорицы состоялась акция в поддержку России в свете военной операции на Украине, сообщил портал IN4S. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:36
2022-03-09T23:10
в мире
черногория
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51148/41/511484147_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_4444d3f09be6fc8386f83b9909e28b29.jpg
БЕЛГРАД, 9 мар — РИА Новости. В центре столицы Черногории Подгорицы состоялась акция в поддержку России в свете военной операции на Украине, сообщил портал IN4S.Местные жители собрались вечером перед зданием скупщины — парламента страны. Они держали транспарант "Молись Богу и держись с Россией", а также флаги Черногории, России и Сербии.На мероприятии прозвучал гимн России, участники зажгли файеры, полиция в происходящее не вмешивалась.Ранее подобные акции прошли в черногорских городах Никшич, Бар и Биело-Поле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР. Как подчеркивал президент, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220308/siriya-1777152237.html
https://ria.ru/20220304/aktsiya-1776607362.html
черногория
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51148/41/511484147_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_98598d4db787dedbe105f2a04ec02f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черногория, россия, украина
22:36 09.03.2022 (обновлено: 23:10 09.03.2022)
 
В столице Черногории прошла акция в поддержку России

В центре черногорской столицы Подгорицы прошла акция в поддержку России

© Flickr / oliverdФлаг Черногории
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Flickr / oliverd
Флаг Черногории
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 мар — РИА Новости. В центре столицы Черногории Подгорицы состоялась акция в поддержку России в свете военной операции на Украине, сообщил портал IN4S.
Местные жители собрались вечером перед зданием скупщины — парламента страны. Они держали транспарант "Молись Богу и держись с Россией", а также флаги Черногории, России и Сербии.
"Да здравствуют Россия, Черногория и президент Владимир Путин. Мы здесь собрались поддержать наших родных, говорящих с нами на одном языке и исповедующих ту же веру русских братьев в борьбе против империалистической политики, которая разрушает славян. Мы здесь не против Украины, но против Зеленского, который толкает народ на смерть", — цитирует портал слова одного из организаторов акции.
На мероприятии прозвучал гимн России, участники зажгли файеры, полиция в происходящее не вмешивалась.
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 14:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Сирии прошла многотысячная акция в поддержку российской спецоперации
Ранее подобные акции прошли в черногорских городах Никшич, Бар и Биело-Поле.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР. Как подчеркивал президент, об оккупации Украины речи не идет.
Акция в Белграде в поддержку России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 21:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В центре Белграда проходит акция в поддержку России
 
В миреЧерногорияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала