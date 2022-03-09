https://ria.ru/20220309/aktsiya-1777374739.html

В столице Черногории прошла акция в поддержку России

В столице Черногории прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 09.03.2022

В столице Черногории прошла акция в поддержку России

В центре столицы Черногории Подгорицы состоялась акция в поддержку России в свете военной операции на Украине, сообщил портал IN4S. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:36

2022-03-09T22:36

2022-03-09T23:10

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БЕЛГРАД, 9 мар — РИА Новости. В центре столицы Черногории Подгорицы состоялась акция в поддержку России в свете военной операции на Украине, сообщил портал IN4S.Местные жители собрались вечером перед зданием скупщины — парламента страны. Они держали транспарант "Молись Богу и держись с Россией", а также флаги Черногории, России и Сербии.На мероприятии прозвучал гимн России, участники зажгли файеры, полиция в происходящее не вмешивалась.Ранее подобные акции прошли в черногорских городах Никшич, Бар и Биело-Поле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР. Как подчеркивал президент, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220308/siriya-1777152237.html

https://ria.ru/20220304/aktsiya-1776607362.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, черногория, россия, украина