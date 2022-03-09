22:36 09.03.2022 (обновлено: 23:10 09.03.2022)
В столице Черногории прошла акция в поддержку России
В центре черногорской столицы Подгорицы прошла акция в поддержку России
Флаг Черногории
БЕЛГРАД, 9 мар — РИА Новости. В центре столицы Черногории Подгорицы состоялась акция в поддержку России в свете военной операции на Украине, сообщил портал IN4S.
Местные жители собрались вечером перед зданием скупщины — парламента страны. Они держали транспарант "Молись Богу и держись с Россией", а также флаги Черногории, России и Сербии.
"Да здравствуют Россия, Черногория и президент Владимир Путин. Мы здесь собрались поддержать наших родных, говорящих с нами на одном языке и исповедующих ту же веру русских братьев в борьбе против империалистической политики, которая разрушает славян. Мы здесь не против Украины, но против Зеленского, который толкает народ на смерть", — цитирует портал слова одного из организаторов акции.
На мероприятии прозвучал гимн России, участники зажгли файеры, полиция в происходящее не вмешивалась.
Ранее подобные акции прошли в черногорских городах Никшич, Бар и Биело-Поле.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.