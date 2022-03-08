https://ria.ru/20220308/zaschita-1777137444.html

Европа больше не может уповать на защиту США

Die Welt: Европа засомневалась в силе США - РИА Новости, 08.03.2022

Европа больше не может уповать на защиту США

Пока Джо Байден пытается решить проблемы внутри страны и заполучить доверие "колеблющихся" штатов, Европа начинает сомневаться в надежности американского... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:15

2022-03-08T12:15

2022-03-08T14:08

в мире

европа

сша

джо байден

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пока Джо Байден пытается решить проблемы внутри страны и заполучить доверие "колеблющихся" штатов, Европа начинает сомневаться в надежности американского лидера, пишет Die Welt.По его мнению, во время недавней поездки в один из штатов глава Белого дома пытался показать гражданам, что сейчас ему необходимо заниматься международной повесткой, однако "и об их проблемах он тоже заботится".Тем не менее если раньше внешнеполитические проблемы сплачивали людей вокруг лидера, то в современном мире это не работает, заключило издание.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/ssha-1776704268.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, европа, сша, джо байден