Европа больше не может уповать на защиту США

12:15 08.03.2022 (обновлено: 14:08 08.03.2022)
Die Welt: Европа засомневалась в силе США
Die Welt: Европа требует гарантий безопасности, пока Байден решает внутренние проблемы
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пока Джо Байден пытается решить проблемы внутри страны и заполучить доверие "колеблющихся" штатов, Европа начинает сомневаться в надежности американского лидера, пишет Die Welt.
"Может ли 79-летний Байден, самый старый президент в американской истории, быть лидером западного мира? Может ли он защитить Европу?" — задается вопросом автор статьи.
По его мнению, во время недавней поездки в один из штатов глава Белого дома пытался показать гражданам, что сейчас ему необходимо заниматься международной повесткой, однако "и об их проблемах он тоже заботится".
Тем не менее если раньше внешнеполитические проблемы сплачивали людей вокруг лидера, то в современном мире это не работает, заключило издание.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.