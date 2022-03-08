https://ria.ru/20220308/zakhoroneniya-1777137772.html

В ЛНР рассказали о стихийных захоронениях на освобожденных территориях

В ЛНР рассказали о стихийных захоронениях на освобожденных территориях - РИА Новости, 08.03.2022

В ЛНР рассказали о стихийных захоронениях на освобожденных территориях

Известно примерно о десяти стихийных захоронениях на территориях, освобожденных Луганской народной республикой, это, в частности, бетонный колодец в селе... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:18

2022-03-08T12:18

2022-03-08T13:35

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Известно примерно о десяти стихийных захоронениях на территориях, освобожденных Луганской народной республикой, это, в частности, бетонный колодец в селе Веселая гора, сообщила РИА Новости первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока."На нашей территории за линией разграничения (в районах ЛНР, перешедших под ее контроль после 24 февраля - ред.) есть более десяти мест, где более двух останков захоронено, как мы понимаем. Понимаем, что у нас есть поселки Красный Яр, Зеленая Роща, но там сейчас заминирована территория, попасть очень тяжело. Под Веселой горой (пригород Луганска - ред.) колодец, где уже по уточненным данным, более шести останков", - рассказала Сорока РИА Новости.По ее словам, бетонный колодец в Веселой горе известен еще с 2014 года - туда украинские военные посадили несколько пленных ополченцев и мирных граждан, а спустя какое-то время один пьяный военный кинул туда две гранаты."Одни останки уже передал Красный Крест, а все остальные еще находятся там. Но туда пройти просто невозможно. Мы пытались, но не получается никак у нас", - посетовала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Анны Сороки >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс