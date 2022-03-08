https://ria.ru/20220308/spetsoperatsiya-1777193036.html

Тринадцатый день спецоперации России на Украине: объявлен режим тишины

Тринадцатый день спецоперации России на Украине: объявлен режим тишины - РИА Новости, 08.03.2022

Тринадцатый день спецоперации России на Украине: объявлен режим тишины

На 13-й день спецоперации ВС РФ на Украине с 10.00 мск ввели режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов, в том числе из Киева. Однако... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:36

2022-03-08T22:36

2022-03-08T22:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ирландия

виктор янукович

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На 13-й день спецоперации ВС РФ на Украине с 10.00 мск ввели режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов, в том числе из Киева. Однако украинская сторона подтвердила только один маршрут – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей, киевские власти не допускают попыток эвакуации граждан в РФ, информацию о созданных Россией гуманитарных коридорах не доводят до мирных жителей.Режим тишиныВ целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов с 10 часов ВС РФ введен "режим тишины", и открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Киев подтвердил только один – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей. Представители киевской власти и мэры городов не допускают попыток эвакуации граждан в РФ, информацию о созданных Россией гуманитарных коридорах не доводят до мирных жителей. По маршруту Сумы-Полтава эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса.Ход спецоперацииСилы ВКС России за сутки уничтожили 158 военных объектов на Украине, ВС РФ высокоточным ударом уничтожили аэродром ВВС Украины Озерное. Группировка войск ЛНР взяла под контроль восемь населенных пунктов и продвинулась на 9 километров.На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза.Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитиеЭкс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения, а также напомнил, что его отъезд с Украины был единственной возможностью избежать гражданской войны.Посол Ирландии вызван в МИД РоссииПосол Ирландии в Москве Брайн МакЭлдафф вызван в МИД, ему заявлен протест в связи инцидентом с грузовиком у ворот посольства РФ в Дублине. Москва потребовала от руководства Ирландии официальных извинений за произошедшее и полной компенсации причиненного ущерба.Shell уходит из РоссииБританско-нидерландская Shell сообщила, что закроет все свои автозаправочные станции в России. Компания также объявила о своём намерении поэтапно отказаться от участия во всех российских углеводородных — включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ — проектах.Четвертый раунд переговоров России и УкраиныГлава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий по итогам третьего раунда заявил, что четвертый раунд состоится в "самое-самое ближайшее время". С начала боевых действий прошли уже три раунда переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. По итогам третьего раунда достигнут прогресс по гуманитарным коридорам, российская сторона передала украинской документы для изучения и обсуждения на четвертом раунде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, shell, ирландия, виктор янукович