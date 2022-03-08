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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220308/sestrymiloserdiya-1776721728.html
Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста - РИА Новости, 08.03.2022
Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
Почти 200 лет назад первыми сестрами милосердия были незамужние христианки, которые решили посвятить себя помощи больным и сиротам. Они первыми в истории отправлялись на фронт, как ассистенты военных врачей. Сегодня они помогают солдатам во время боев и пациентам в соседних квартирах. С чего все начиналось и как работают сестры милосердия в 21 веке
2022-03-08T14:00
2022-03-08T14:10
истории.doc
общество
история
российский красный крест
женщины
8 марта
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Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
Почти 200 лет назад первыми сестрами милосердия были незамужние христианки, которые решили посвятить себя помощи больным и сиротам. Они первыми в истории отправлялись на фронт, как ассистенты военных врачей. Сегодня, спустя два века, сестры помогают солдатам во время боевых конфликтов и пациентам в соседних квартирах. С чего все начиналось и как работают сестры милосердия в 21 веке.
audio/mpeg
Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
Почти 200 лет назад первыми сестрами милосердия были незамужние христианки, которые решили посвятить себя помощи больным и сиротам. Они первыми в истории отправлялись на фронт, как ассистенты военных врачей. Сегодня, спустя два века, сестры помогают солдатам во время боевых конфликтов и пациентам в соседних квартирах. С чего все начиналось и как работают сестры милосердия в 21 веке.
audio/mpeg
Об истории общества сестер милосердия рассказывает научный сотрудник государственного исторического музея Елизавета Полянская. Своим опытом работы сестрой милосердия Российского общества Красного Креста делится Сафие Али.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Звукорежиссер: Андрей ТемновГолос эпизода: Юлия Мирей, Наталия ШашинаСценарий эпизода: Полина ПанинаСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, история, российский красный крест, женщины, 8 марта, аудио
14:00 08.03.2022 (обновлено: 14:10 08.03.2022)
 

Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста

Истории.doc
Сестры милосердия: супергероини из Красного Креста
14:00
Читать ria.ru в
Почти 200 лет назад первыми сестрами милосердия были незамужние христианки, которые решили посвятить себя помощи больным и сиротам. Они первыми в истории отправлялись на фронт, как ассистенты военных врачей. Сегодня они помогают солдатам во время боев и пациентам в соседних квартирах. С чего все начиналось и как работают сестры милосердия в 21 веке
Об истории общества сестер милосердия рассказывает научный сотрудник государственного исторического музея Елизавета Полянская. Своим опытом работы сестрой милосердия Российского общества Красного Креста делится Сафие Али.
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.
Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голос эпизода: Юлия Мирей, Наталия Шашина
Сценарий эпизода: Полина Панина
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Истории.docОбществоисторияРоссийский Красный Крестженщины8 марта
 
 
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