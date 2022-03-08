https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111282.html
Россия возглавила рейтинг стран с самым большим количеством санкций
Россия возглавила рейтинг стран с самым большим количеством санкций - РИА Новости, 08.03.2022
Россия возглавила рейтинг стран с самым большим количеством санкций
Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля добавилось еще 2778 новых ограничительных мер, сообщает... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T04:26
2022-03-08T04:26
2022-03-08T07:44
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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санкции
санкции в отношении россии
кндр (северная корея)
сирия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля добавилось еще 2778 новых ограничительных мер, сообщает сервис слежения за санкциями Castellum.AI.Отмечается, что, учитывая ограничения, наложенные и до 22 февраля, всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта. Россия, таким образом, значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР.Как отмечает сервис, больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760). Значительная часть этих ограничений — индивидуальные.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/sanktsii-1777110640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вооруженные силы рф, в мире, санкции, санкции в отношении россии, кндр (северная корея), сирия, иран, москва
04:26 08.03.2022 (обновлено: 07:44 08.03.2022)
Россия возглавила рейтинг стран с самым большим количеством санкций
Сервис Castellum.AI: Россия стала страной, против которой ввели больше всего санкций