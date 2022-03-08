https://ria.ru/20220308/priznanie-1777132442.html

Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма

Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма - РИА Новости, 08.03.2022

Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил о возможности обсуждать территориальные вопросы. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:25

2022-03-08T11:25

2022-03-08T12:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил о возможности обсуждать территориальные вопросы.Так, у главы государства спросили, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми республиками.Тем не менее, президент назвал этот вопрос "еще одним ультиматумом" и подчеркнул, что Украина "к ультиматумам не готова".Зеленский также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, выразил надежду, что в вопросах признания Крыма и Донбасса удастся найти решение. Он пояснил, что, по словам представителей Киева, "это практически невозможно", но "между "невозможно" и "практически невозможно" большая разница".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777122765.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский