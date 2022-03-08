11:25 08.03.2022 (обновлено: 12:58 08.03.2022)
Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма
Президент Украины Зеленский заявил о возможности искать компромиссы по ДНР, ЛНР и Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил о возможности обсуждать территориальные вопросы.
"Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное — это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание", — заявил Зеленский.
Тем не менее, президент назвал этот вопрос "еще одним ультиматумом" и подчеркнул, что Украина "к ультиматумам не готова".
Зеленский также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.
Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, выразил надежду, что в вопросах признания Крыма и Донбасса удастся найти решение. Он пояснил, что, по словам представителей Киева, "это практически невозможно", но "между "невозможно" и "практически невозможно" большая разница".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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