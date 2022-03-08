https://ria.ru/20220308/pogoda-1777123691.html

Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день

Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день - РИА Новости, 08.03.2022

Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день

Облачная погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:00

2022-03-08T10:00

2022-03-08T10:00

общество

москва

международный женский день

михаил леус

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что ближе к вечеру снег закончится, а температура продолжит понижаться.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220306/kholod-1776943549.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, международный женский день, михаил леус