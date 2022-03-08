https://ria.ru/20220308/pogoda-1777123691.html
Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день
Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день - РИА Новости, 08.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день
Облачная погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:00
2022-03-08T10:00
2022-03-08T10:00
общество
москва
международный женский день
михаил леус
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что ближе к вечеру снег закончится, а температура продолжит понижаться.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20220306/kholod-1776943549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, международный женский день, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день
Синоптик "Фобоса" Леус: снег и до четырех градусов мороза ожидается в Москве во вторник
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха будет до минус 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве преимущественно облачная погода, местами небольшой снег. Температура в столице минус 2 - минус 4, по области от минус 1 до минус 6", - сообщил Леус.
Он отметил, что ближе к вечеру снег закончится, а температура продолжит понижаться.
Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.