09:41 08.03.2022 (обновлено: 16:43 08.03.2022)
Мадуро раскрыл подробности переговоров с США
Мадуро: переговоры США и Венесуэлы были искренними, договорились работать над повесткой
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
МЕХИКО, 8 мар — РИА Новости. Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества, встреча в Каракасе была уважительная, искренняя и дипломатичная, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Вечером в субботу в Венесуэлу прибыла делегация правительства США. <...> Встречу могу назвать уважительной, искренней и очень дипломатичной. Я принял их в основном президентском кабинете, кабинете № 1. Там стояли красивые флаги США и Венесуэлы, два флага рядом, как они и должны стоять, — флаг США и Венесуэлы, разговор продлился почти два часа", — рассказал политик в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.
Мадуро, по его словам, на переговорах сопровождала первая леди — бывшая генпрокурор и спикер парламента Силия Флорес, а также действующий спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"Мы договорились работать над повесткой, нацеленной на будущее, темами, представляющими интерес. Мне показалось очень важным обсудить лицом к лицу наиболее интересующие вопросы для Венесуэлы и всего мира", — заявил венесуэльский лидер.
Президент Мадуро отметил, что на фоне переговоров, координации и позитивной повестки между правительствами США и Боливарианской Республики Венесуэлы поднялся ажиотаж в СМИ, и раскритиковал новостные агентства за "обман".
"Рейтер пишет так, как будто они были на встрече. Ассошиэйтед пресс — как будто ночевали со мной у меня дома, <...> все версии, которые появлялись, — чистый обман, чистая спекуляция", — подчеркнул президент.
Мадуро также заявил, что более подробную пресс-конференцию о переговорах двух стран даст в ближайшее время другой участник встречи — Хорхе Родригес.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6 процента всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес Центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99 процентов.
Переговоры США, которые рассматривают введение запрета на поставки российской нефти, и Венесуэлы, которая обладает ее крупнейшими мировыми запасами, прошли на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.