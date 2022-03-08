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Мадуро раскрыл подробности переговоров с США
Мадуро раскрыл подробности переговоров с США - РИА Новости, 08.03.2022
Мадуро раскрыл подробности переговоров с США
Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества, встреча в Каракасе была уважительная, искренняя и дипломатичная, РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T09:41
2022-03-08T16:43
в мире
цены на нефть
николас мадуро
хуан гуаидо
хорхе родригес
вашингтон (город)
сша
россия
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МЕХИКО, 8 мар — РИА Новости. Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества, встреча в Каракасе была уважительная, искренняя и дипломатичная, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.Мадуро, по его словам, на переговорах сопровождала первая леди — бывшая генпрокурор и спикер парламента Силия Флорес, а также действующий спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.Состав делегации США не раскрыли ни Каракас, ни официально — Вашингтон. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила ранее, что делегация администрации США посетила Венесуэлу для обсуждения "ряда вопросов, включающих, разумеется, энергетическую безопасность"."Мы договорились работать над повесткой, нацеленной на будущее, темами, представляющими интерес. Мне показалось очень важным обсудить лицом к лицу наиболее интересующие вопросы для Венесуэлы и всего мира", — заявил венесуэльский лидер.Президент Мадуро отметил, что на фоне переговоров, координации и позитивной повестки между правительствами США и Боливарианской Республики Венесуэлы поднялся ажиотаж в СМИ, и раскритиковал новостные агентства за "обман"."Рейтер пишет так, как будто они были на встрече. Ассошиэйтед пресс — как будто ночевали со мной у меня дома, &lt;...&gt; все версии, которые появлялись, — чистый обман, чистая спекуляция", — подчеркнул президент.Мадуро также заявил, что более подробную пресс-конференцию о переговорах двух стран даст в ближайшее время другой участник встречи — Хорхе Родригес.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6 процента всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес Центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99 процентов.Переговоры США, которые рассматривают введение запрета на поставки российской нефти, и Венесуэлы, которая обладает ее крупнейшими мировыми запасами, прошли на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220307/venesuela-1776994108.html
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в мире, цены на нефть, николас мадуро, хуан гуаидо, хорхе родригес, вашингтон (город), сша, россия, pdvsa
09:41 08.03.2022 (обновлено: 16:43 08.03.2022)
 
Мадуро раскрыл подробности переговоров с США

Мадуро: переговоры США и Венесуэлы были искренними, договорились работать над повесткой

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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МЕХИКО, 8 мар — РИА Новости. Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества, встреча в Каракасе была уважительная, искренняя и дипломатичная, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Вечером в субботу в Венесуэлу прибыла делегация правительства США. <...> Встречу могу назвать уважительной, искренней и очень дипломатичной. Я принял их в основном президентском кабинете, кабинете № 1. Там стояли красивые флаги США и Венесуэлы, два флага рядом, как они и должны стоять, — флаг США и Венесуэлы, разговор продлился почти два часа", — рассказал политик в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.

Мадуро, по его словам, на переговорах сопровождала первая леди — бывшая генпрокурор и спикер парламента Силия Флорес, а также действующий спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
Состав делегации США не раскрыли ни Каракас, ни официально — Вашингтон. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила ранее, что делегация администрации США посетила Венесуэлу для обсуждения "ряда вопросов, включающих, разумеется, энергетическую безопасность".
"Мы договорились работать над повесткой, нацеленной на будущее, темами, представляющими интерес. Мне показалось очень важным обсудить лицом к лицу наиболее интересующие вопросы для Венесуэлы и всего мира", — заявил венесуэльский лидер.
Президент Мадуро отметил, что на фоне переговоров, координации и позитивной повестки между правительствами США и Боливарианской Республики Венесуэлы поднялся ажиотаж в СМИ, и раскритиковал новостные агентства за "обман".
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"Рейтер пишет так, как будто они были на встрече. Ассошиэйтед пресс — как будто ночевали со мной у меня дома, <...> все версии, которые появлялись, — чистый обман, чистая спекуляция", — подчеркнул президент.
Мадуро также заявил, что более подробную пресс-конференцию о переговорах двух стран даст в ближайшее время другой участник встречи — Хорхе Родригес.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6 процента всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес Центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99 процентов.
Переговоры США, которые рассматривают введение запрета на поставки российской нефти, и Венесуэлы, которая обладает ее крупнейшими мировыми запасами, прошли на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.
 
В миреЦены на нефтьНиколас МадуроХуан ГуаидоХорхе РодригесВашингтон (город)СШАРоссияPDVSA
 
 
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