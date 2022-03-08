Украина получает оружие из 15 стран, заявил Пентагон
Представитель Пентагона Кирби: украинские войска получают оружие из 15 стран
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска получают оружие из 15 стран и, по мнению Пентагона, используют его эффективно, сказал официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.
"Это не только мы, это еще 14 других стран. Мы знаем, что эти материалы попадают в руки украинских вооруженных сил, и мы знаем, что они их применяют и применяют достаточно эффективно", — сообщил он на брифинге для журналистов.
Кирби добавил, что США продолжают военные поставки, несмотря на невозможность транспортировки грузов воздушным путем.
Вчера, 08:00Украина превращается в Сомали