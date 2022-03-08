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Украина получает оружие из 15 стран, заявил Пентагон
Украина получает оружие из 15 стран, заявил Пентагон - РИА Новости, 08.03.2022
Украина получает оружие из 15 стран, заявил Пентагон
Украинские войска получают оружие из 15 стран и, по мнению Пентагона, используют его эффективно, сказал официальный представитель министерства обороны США Джон... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:42
2022-03-08T01:42
в мире
сша
украина
вашингтон
пентагон
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска получают оружие из 15 стран и, по мнению Пентагона, используют его эффективно, сказал официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.Кирби добавил, что США продолжают военные поставки, несмотря на невозможность транспортировки грузов воздушным путем.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сша, украина, вашингтон, пентагон, джон кирби
01:42 08.03.2022
 
Украина получает оружие из 15 стран, заявил Пентагон

Представитель Пентагона Кирби: украинские войска получают оружие из 15 стран

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска получают оружие из 15 стран и, по мнению Пентагона, используют его эффективно, сказал официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

"Это не только мы, это еще 14 других стран. Мы знаем, что эти материалы попадают в руки украинских вооруженных сил, и мы знаем, что они их применяют и применяют достаточно эффективно", — сообщил он на брифинге для журналистов.

Кирби добавил, что США продолжают военные поставки, несмотря на невозможность транспортировки грузов воздушным путем.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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В миреСШАУкраинаВашингтонПентагонДжон Кирби
 
 
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