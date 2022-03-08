https://ria.ru/20220308/koronavirus-1777131559.html

В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 1151 случай COVID-19, умерли 64 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:11

2022-03-08T11:11

2022-03-08T11:11

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1151 случай COVID-19, умерли 64 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 1542 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 713 634 случая коронавируса, выздоровели 2 511 907 человек, умерли 41 886 человек.

https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии