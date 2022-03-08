https://ria.ru/20220308/koronavirus-1777131279.html
В Подмосковье за сутки умерло 16 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерло 16 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 08.03.2022
В Подмосковье за сутки умерло 16 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 607 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:07
2022-03-08T11:07
2022-03-08T11:07
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 607 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным сайта, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 607 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 16 человек умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 886 человек.
https://ria.ru/20220307/zheludok-1776986793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки умерло 16 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье выявили 607 новых случаев заражения коронавирусом за сутки