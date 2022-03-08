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Отказ США от энергоресурсов из России дестабилизирует рынки, заявил Антонов
Отказ США от энергоресурсов из России дестабилизирует рынки, заявил Антонов - РИА Новости, 08.03.2022
Отказ США от энергоресурсов из России дестабилизирует рынки, заявил Антонов
Посольство РФ в США заявило, что Россия сможет перенаправить свои энергоносители на другие рынки после запрета Штатами их импорта. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T22:43
2022-03-08T23:44
цены на нефть
экономика
джо байден
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что Россия сможет перенаправить свои энергоносители на другие рынки после запрета Штатами их импорта."России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Facebook.Президент США Джо Байден во вторник подписал исполнительный указ, который запрещает новые контракты на импорт энергоносителей, срок для реализации действующих не должен превышать 45 дней."Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках. Негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего, в самих США", - заявило посольство РФ.В дипмиссии отметили, что США из-за решения о запрете на импорт столкнутся с ростом цен на бензин, электроэнергию и отопление."Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко", - говорится в комментарии.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
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цены на нефть, экономика, джо байден, сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
22:43 08.03.2022 (обновлено: 23:44 08.03.2022)
 
Отказ США от энергоресурсов из России дестабилизирует рынки, заявил Антонов

Посол Антонов: отказ США от энергоресурсов из России приведет к колебаниям цен на рынках

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что Россия сможет перенаправить свои энергоносители на другие рынки после запрета Штатами их импорта.
"России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Facebook.
Автомобилисты стоят в очереди на заправку в Зегребе, чтобы успеть заправиться до повышения цен на топливо. 7 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
Президент США Джо Байден во вторник подписал исполнительный указ, который запрещает новые контракты на импорт энергоносителей, срок для реализации действующих не должен превышать 45 дней.
"Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках. Негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего, в самих США", - заявило посольство РФ.
В дипмиссии отметили, что США из-за решения о запрете на импорт столкнутся с ростом цен на бензин, электроэнергию и отопление.
"Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко", - говорится в комментарии.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Цены на нефтьЭкономикаДжо БайденСШАРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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