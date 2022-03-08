22:43 08.03.2022 (обновлено: 23:44 08.03.2022)
Отказ США от энергоресурсов из России дестабилизирует рынки, заявил Антонов
Посол Антонов: отказ США от энергоресурсов из России приведет к колебаниям цен на рынках
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что Россия сможет перенаправить свои энергоносители на другие рынки после запрета Штатами их импорта.
"России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Facebook.
Президент США Джо Байден во вторник подписал исполнительный указ, который запрещает новые контракты на импорт энергоносителей, срок для реализации действующих не должен превышать 45 дней.
"Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках. Негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего, в самих США", - заявило посольство РФ.
В дипмиссии отметили, что США из-за решения о запрете на импорт столкнутся с ростом цен на бензин, электроэнергию и отопление.
"Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко", - говорится в комментарии.
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