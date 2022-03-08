https://ria.ru/20220308/kolebaniya-1777193899.html

Отказ США от энергоресурсов из России дестабилизирует рынки, заявил Антонов

Отказ США от энергоресурсов из России дестабилизирует рынки, заявил Антонов - РИА Новости, 08.03.2022

Отказ США от энергоресурсов из России дестабилизирует рынки, заявил Антонов

Посольство РФ в США заявило, что Россия сможет перенаправить свои энергоносители на другие рынки после запрета Штатами их импорта. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:43

2022-03-08T22:43

2022-03-08T23:44

цены на нефть

экономика

джо байден

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что Россия сможет перенаправить свои энергоносители на другие рынки после запрета Штатами их импорта."России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Facebook.Президент США Джо Байден во вторник подписал исполнительный указ, который запрещает новые контракты на импорт энергоносителей, срок для реализации действующих не должен превышать 45 дней."Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках. Негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего, в самих США", - заявило посольство РФ.В дипмиссии отметили, что США из-за решения о запрете на импорт столкнутся с ростом цен на бензин, электроэнергию и отопление."Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко", - говорится в комментарии.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

цены на нефть, экономика, джо байден, сша, россия, в мире, санкции в отношении россии