https://ria.ru/20220308/grazhdanskie-1777206202.html

В ДНР заявили о гибели 26 мирных жителей за 20 дней эскалации конфликта

В ДНР заявили о гибели 26 мирных жителей за 20 дней эскалации конфликта - РИА Новости, 09.03.2022

В ДНР заявили о гибели 26 мирных жителей за 20 дней эскалации конфликта

За 20 дней эскалации со стороны украинских войск в ДНР погибли 26 мирных жителей, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-08T22:58

2022-03-08T22:58

2022-03-09T02:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg

ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. За 20 дней эскалации со стороны украинских войск в ДНР погибли 26 мирных жителей, сообщает представительство республики в СЦКК."За 20 дней эскалации со стороны ВФУ... погибли 26 мирных жителей", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что за 20 дней эскалации в ДНР зафиксировали 921 факт ведения огня со стороны украинских войск. Украинские войска выпустили по ДНР за этот период 11 614 боеприпасов, в том числе 13 ракет комплекса "Точка-У".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр