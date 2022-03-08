22:58 08.03.2022 (обновлено: 02:02 09.03.2022)
В ДНР заявили о гибели 26 мирных жителей за 20 дней эскалации конфликта
ДНР в СЦКК: 26 мирных жителей погибли за 20 дней эскалации конфликта со стороны ВСУ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. За 20 дней эскалации со стороны украинских войск в ДНР погибли 26 мирных жителей, сообщает представительство республики в СЦКК.
"За 20 дней эскалации со стороны ВФУ... погибли 26 мирных жителей", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что за 20 дней эскалации в ДНР зафиксировали 921 факт ведения огня со стороны украинских войск. Украинские войска выпустили по ДНР за этот период 11 614 боеприпасов, в том числе 13 ракет комплекса "Точка-У".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
7 марта, 08:00Украина превращается в Сомали