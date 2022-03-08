https://ria.ru/20220308/donbass-1777168733.html

Пленные украинские военные рассказали, как ставили "Грады" у жилых домов

Пленные украинские военные рассказали, как ставили "Грады" у жилых домов - РИА Новости, 08.03.2022

Пленные украинские военные рассказали, как ставили "Грады" у жилых домов

Попавшие в плен украинские военные признались РИА Новости, что специально ставили "Грады" у жилых домов в Донбассе. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:40

2022-03-08T17:40

2022-03-08T20:14

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ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Попавшие в плен украинские военные признались РИА Новости, что специально ставили "Грады" у жилых домов в Донбассе."Пришел в армию затем, чтобы зарабатывать деньги, но не воевать. Потому что наши нехорошие президенты Зеленский и Порошенко разрушили Украину до конца. <…> Я пошел в армию, чтобы хоть какую-то копейку заработать домой", — признался старший сержант ВСУ Владимир Йовенко, служивший в военной части 0501.По его словам, еще 18 февраля командир батареи приказал ему зарядить БМ-21 "Град" полным боекомплектом. 21 февраля военные получили приказ выдвинуться из Чугуева."Мы приехали в город Дергачи (пригород Харькова), выставили машины в десяти метрах от домов", — рассказал Йовенко.Водитель-заряжающий из той же части Алишер Кайдаров дополнил: "Мы поставили машины за жилыми домами, спрятались за ними, чтобы вести открытый огонь".Однако 24 февраля около села Тишки они встретили колонну российских танков. Украинские военные решили сдаться, вступили в переговоры и передали машины со всем вооружением."Мы сказали, что мы не хотим кровопролития, не хотим убийства. Оно нам ни к чему", — сказал Кайдаров, добавив, что не собирается воевать с братским народом России.Он обратился к военнослужащим украинской армии: "ребята, сдайте оружие! Она никому не нужна, эта война".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777166745.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/plenennyy-1775344801.html

https://ria.ru/20220308/kiev-1777164155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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