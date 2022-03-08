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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/donbass-1777168733.html
Пленные украинские военные рассказали, как ставили "Грады" у жилых домов
Пленные украинские военные рассказали, как ставили "Грады" у жилых домов - РИА Новости, 08.03.2022
Пленные украинские военные рассказали, как ставили "Грады" у жилых домов
Попавшие в плен украинские военные признались РИА Новости, что специально ставили "Грады" у жилых домов в Донбассе. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:40
2022-03-08T20:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Попавшие в плен украинские военные признались РИА Новости, что специально ставили "Грады" у жилых домов в Донбассе."Пришел в армию затем, чтобы зарабатывать деньги, но не воевать. Потому что наши нехорошие президенты Зеленский и Порошенко разрушили Украину до конца. &lt;…&gt; Я пошел в армию, чтобы хоть какую-то копейку заработать домой", — признался старший сержант ВСУ Владимир Йовенко, служивший в военной части 0501.По его словам, еще 18 февраля командир батареи приказал ему зарядить БМ-21 "Град" полным боекомплектом. 21 февраля военные получили приказ выдвинуться из Чугуева."Мы приехали в город Дергачи (пригород Харькова), выставили машины в десяти метрах от домов", — рассказал Йовенко.Водитель-заряжающий из той же части Алишер Кайдаров дополнил: "Мы поставили машины за жилыми домами, спрятались за ними, чтобы вести открытый огонь".Однако 24 февраля около села Тишки они встретили колонну российских танков. Украинские военные решили сдаться, вступили в переговоры и передали машины со всем вооружением."Мы сказали, что мы не хотим кровопролития, не хотим убийства. Оно нам ни к чему", — сказал Кайдаров, добавив, что не собирается воевать с братским народом России.Он обратился к военнослужащим украинской армии: "ребята, сдайте оружие! Она никому не нужна, эта война".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777166745.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/plenennyy-1775344801.html
https://ria.ru/20220308/kiev-1777164155.html
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в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
17:40 08.03.2022 (обновлено: 20:14 08.03.2022)
 
Пленные украинские военные рассказали, как ставили "Грады" у жилых домов

Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, как ставили "Грады" у домов в Донбассе

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитая техника ВСУ в Донбассе
Разбитая техника ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитая техника ВСУ в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Попавшие в плен украинские военные признались РИА Новости, что специально ставили "Грады" у жилых домов в Донбассе.
"Пришел в армию затем, чтобы зарабатывать деньги, но не воевать. Потому что наши нехорошие президенты Зеленский и Порошенко разрушили Украину до конца. <…> Я пошел в армию, чтобы хоть какую-то копейку заработать домой", — признался старший сержант ВСУ Владимир Йовенко, служивший в военной части 0501.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
17:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пленный участник операции в Донбассе рассказал об инструкторах из НАТО
По его словам, еще 18 февраля командир батареи приказал ему зарядить БМ-21 "Град" полным боекомплектом. 21 февраля военные получили приказ выдвинуться из Чугуева.
"Мы приехали в город Дергачи (пригород Харькова), выставили машины в десяти метрах от домов", — рассказал Йовенко.
Водитель-заряжающий из той же части Алишер Кайдаров дополнил: "Мы поставили машины за жилыми домами, спрятались за ними, чтобы вести открытый огонь".
Однако 24 февраля около села Тишки они встретили колонну российских танков. Украинские военные решили сдаться, вступили в переговоры и передали машины со всем вооружением.
"Мы сказали, что мы не хотим кровопролития, не хотим убийства. Оно нам ни к чему", — сказал Кайдаров, добавив, что не собирается воевать с братским народом России.
Он обратился к военнослужащим украинской армии: "ребята, сдайте оружие! Она никому не нужна, эта война".
Сдавшиеся военнослужащие Украины получают индивидуальные пакеты с питанием и бутилированную воду в Севастополе (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 10:10В мире
Сдавшийся в плен украинский нацгвардеец рассказал, почему пошел воевать
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Первый этап эвакуации из города Сумы - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
16:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев препятствует эвакуации мирных жителей в Россию, заявили в Минобороны
 
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