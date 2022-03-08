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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/donbass-1777157496.html
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 08.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:55
2022-03-08T16:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) по направлению: 14:10 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты Ленина): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - заявило представительство ДНР в СЦКК."По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о разрыве снаряда ВФУ по улице Красноградской, 33а, в результате чего без электроэнергии остались поселки шахты им. В. И. Ленина, Победа и Нижний Хутор", - сообщило представительство.В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что после обстрела Горловки свыше двух тысяч абонентов остаются без энергоснабжения.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
донецкая народная республика
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, горловка
15:55 08.03.2022 (обновлено: 16:16 08.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда калибром 122 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) по направлению: 14:10 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты Ленина): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - заявило представительство ДНР в СЦКК.
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"По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о разрыве снаряда ВФУ по улице Красноградской, 33а, в результате чего без электроэнергии остались поселки шахты им. В. И. Ленина, Победа и Нижний Хутор", - сообщило представительство.
В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что после обстрела Горловки свыше двух тысяч абонентов остаются без энергоснабжения.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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