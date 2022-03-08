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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/donbass-1777145457.html
МИД ЛНР: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют
МИД ЛНР: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют - РИА Новости, 08.03.2022
МИД ЛНР: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют
Украинские военные, обстреливая мирных жителей в Луганской народной республике, прекрасно знают, куда стреляют, и говорить, что гражданское население страдает... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:43
2022-03-08T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
анна сорока
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские военные, обстреливая мирных жителей в Луганской народной республике, прекрасно знают, куда стреляют, и говорить, что гражданское население страдает случайно, нельзя, заявила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока."Люди все прекрасно понимают - достаточно посмотреть карту. Где находится расположение украинской армии, вооруженные формирования Украины. Например, город Первомайск. Золотое-4 (район под контролем Киева - ред.) стоит на пригорке. Они прекрасно видят, что происходит в Золотом-5 (район под контролем ЛНР - ред.). Они знают по балконам, кто там живет, они все это прекрасно видят, даже без особой оптики, в элементарный бинокль. Но они целенаправленно стреляют туда, куда им хочется", - сказала Сорока в интервью РИА Новости.Она рассказала, что в Золотом-5 живет учительница, у которой окна прострелены по четырем углам - снайпер стреляет каждый раз, когда она включает свет."Поэтому, извините, говорить о том, что Украина стреляет только по военным, и жертвы среди гражданского населения случайны - это полный бред. Потому что они прекрасно видят. Есть много видео, в которых они сами признаются о том, что "я не хочу знать, куда я стреляю: я хочу спать спокойно, когда есть возможность поспать, я просто не хочу знать, что я попал в садик, в школу". Так что он прекрасно знает, куда он стреляет", - заключила Сорока.Читайте полный текст интервью Анны Сороки &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, украина, донбасс, анна сорока, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:43 08.03.2022
 
МИД ЛНР: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют

Замглавы МИД ЛНР Сорока: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере
Солдаты ВСУ на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские военные, обстреливая мирных жителей в Луганской народной республике, прекрасно знают, куда стреляют, и говорить, что гражданское население страдает случайно, нельзя, заявила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
"Люди все прекрасно понимают - достаточно посмотреть карту. Где находится расположение украинской армии, вооруженные формирования Украины. Например, город Первомайск. Золотое-4 (район под контролем Киева - ред.) стоит на пригорке. Они прекрасно видят, что происходит в Золотом-5 (район под контролем ЛНР - ред.). Они знают по балконам, кто там живет, они все это прекрасно видят, даже без особой оптики, в элементарный бинокль. Но они целенаправленно стреляют туда, куда им хочется", - сказала Сорока в интервью РИА Новости.
Она рассказала, что в Золотом-5 живет учительница, у которой окна прострелены по четырем углам - снайпер стреляет каждый раз, когда она включает свет.
"Поэтому, извините, говорить о том, что Украина стреляет только по военным, и жертвы среди гражданского населения случайны - это полный бред. Потому что они прекрасно видят. Есть много видео, в которых они сами признаются о том, что "я не хочу знать, куда я стреляю: я хочу спать спокойно, когда есть возможность поспать, я просто не хочу знать, что я попал в садик, в школу". Так что он прекрасно знает, куда он стреляет", - заключила Сорока.
Читайте полный текст интервью Анны Сороки >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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