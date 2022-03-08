https://ria.ru/20220308/donbass-1777145457.html

МИД ЛНР: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют

МИД ЛНР: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют - РИА Новости, 08.03.2022

МИД ЛНР: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют

Украинские военные, обстреливая мирных жителей в Луганской народной республике, прекрасно знают, куда стреляют, и говорить, что гражданское население страдает... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:43

2022-03-08T13:43

2022-03-08T13:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

анна сорока

лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777006065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd0b37b2eda04672308795538b6d34e0.jpg

ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские военные, обстреливая мирных жителей в Луганской народной республике, прекрасно знают, куда стреляют, и говорить, что гражданское население страдает случайно, нельзя, заявила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока."Люди все прекрасно понимают - достаточно посмотреть карту. Где находится расположение украинской армии, вооруженные формирования Украины. Например, город Первомайск. Золотое-4 (район под контролем Киева - ред.) стоит на пригорке. Они прекрасно видят, что происходит в Золотом-5 (район под контролем ЛНР - ред.). Они знают по балконам, кто там живет, они все это прекрасно видят, даже без особой оптики, в элементарный бинокль. Но они целенаправленно стреляют туда, куда им хочется", - сказала Сорока в интервью РИА Новости.Она рассказала, что в Золотом-5 живет учительница, у которой окна прострелены по четырем углам - снайпер стреляет каждый раз, когда она включает свет."Поэтому, извините, говорить о том, что Украина стреляет только по военным, и жертвы среди гражданского населения случайны - это полный бред. Потому что они прекрасно видят. Есть много видео, в которых они сами признаются о том, что "я не хочу знать, куда я стреляю: я хочу спать спокойно, когда есть возможность поспать, я просто не хочу знать, что я попал в садик, в школу". Так что он прекрасно знает, куда он стреляет", - заключила Сорока.Читайте полный текст интервью Анны Сороки >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, анна сорока, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии