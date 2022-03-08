МИД ЛНР: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют
Замглавы МИД ЛНР Сорока: обстреливая мирных жителей, ВСУ прекрасно знают, куда стреляют
© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские военные, обстреливая мирных жителей в Луганской народной республике, прекрасно знают, куда стреляют, и говорить, что гражданское население страдает случайно, нельзя, заявила РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
"Люди все прекрасно понимают - достаточно посмотреть карту. Где находится расположение украинской армии, вооруженные формирования Украины. Например, город Первомайск. Золотое-4 (район под контролем Киева - ред.) стоит на пригорке. Они прекрасно видят, что происходит в Золотом-5 (район под контролем ЛНР - ред.). Они знают по балконам, кто там живет, они все это прекрасно видят, даже без особой оптики, в элементарный бинокль. Но они целенаправленно стреляют туда, куда им хочется", - сказала Сорока в интервью РИА Новости.
Она рассказала, что в Золотом-5 живет учительница, у которой окна прострелены по четырем углам - снайпер стреляет каждый раз, когда она включает свет.
"Поэтому, извините, говорить о том, что Украина стреляет только по военным, и жертвы среди гражданского населения случайны - это полный бред. Потому что они прекрасно видят. Есть много видео, в которых они сами признаются о том, что "я не хочу знать, куда я стреляю: я хочу спать спокойно, когда есть возможность поспать, я просто не хочу знать, что я попал в садик, в школу". Так что он прекрасно знает, куда он стреляет", - заключила Сорока.
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